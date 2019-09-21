Перше командне місце на чемпіонаті області з сумо здобули вихованці ДЮСШ №5



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Нещодавно у Вінниці відбувся чемпіонат області з сумо серед молоді до 23 років

У змаганнях взяли участь 4 команди: з ВТО ВФСТ «Колос», Жмеринського району, РДЮСШ «Ровесник» та МДЮСШ №5.

Загальна кількість учасників – 50 спортсменів, з них 29 – вихованців МДЮСШ №5, які здобули І командне місце. А також вибороли: 10 – І місць, 11 – ІІ місць та 10 – ІІІ місць.

Перші місця посіли: Зілецький Дмитро, Ружанська Вікторія, Богатчук Вадим, Нікітінська Олена, Богатчук Сергій, Поліш Андрій, Опольська Вікторія, Варданесян Ерік, Даіаурі Важа.

Другі місця вибороли: Дратований Павло, Правосудова Юлія, Колесник Валерія, Гаврищук Анна, Чибрикін Олександр, Борисова Марія, Гребенчук Ірина, Василенко Анастасія, Качуринський Віталій, Люлька Марина, Лісовий Владислав, Повар Олександр, Рухадзе Давід.

Треті місця посіли Лісневич Оксана, Кучер Каріна, Кучер Вікторія, Дзигаленко Поліна, Бевзюк Надія, Мельничук Павло, Загробський Олександр, Чуприна Володимир, Поліщук Владислав, Явгусішин Данило.