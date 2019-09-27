В Одесі відбувся командний чемпіонат України з греко-римської боротьби
Одеські спортсмени успішно виступили в командному чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків
З 23 по 24 вересня 2019 року в Одесі відбувся командний чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків.
У змаганнях взяли участь понад 190 спортсменів у складі 16 команд.
У складі одеської збірної з греко-римської боротьби виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16» Олексій Лисейко, Георг Бабаджанян і Едвард Бабаджанян.
У загальнокомандному заліку одеська збірна з греко-римської боротьби посіла 4 місце.
Турнір проводився з метою популяризації та розвитку греко-римської боротьби, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів.