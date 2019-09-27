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    В Одесі відбувся командний чемпіонат України з греко-римської боротьби

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    В Одесі відбувся командний чемпіонат України з греко-римської боротьби

    Одеські спортсмени успішно виступили в командному чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків

    З 23 по 24 вересня 2019 року в Одесі відбувся командний чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків.

    У змаганнях взяли участь понад 190 спортсменів у складі 16 команд.

    У складі одеської збірної з греко-римської боротьби виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16» Олексій Лисейко, Георг Бабаджанян і Едвард Бабаджанян.

    У загальнокомандному заліку одеська збірна з греко-римської боротьби посіла 4 місце.

    Турнір проводився з метою популяризації та розвитку греко-римської боротьби, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів.

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