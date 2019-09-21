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    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)

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    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)

    20 вересня на спортивному майданчику школи-ліцей відбулися змагання зі Street Workout – атлетичних вправ на вуличних тренажерах.

    Ініціаторами стали президент школи Маргарита Саруханян та вчитель ліцею, місцева активістка Олеся Хізяк. Організувати спортивний захід у нашому місті допоміг відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Жмеринської міської ради.

    Участь у змаганнях взяли 19 хлопців з нашого міста та м.Вінниці, суддями змагань стали гості з області. Під час турніру спортсмени демонстрували власну силу з трьох видів.

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    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)
    У Жмеринці відбулися змагання зі Streetworkout (фоторепортаж)

    Грамотами і подарунками переможців відзначили начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Ірина Добжанська і головний спеціаліст В’ячеслав Малюшицький.

    І місце у номінації Freestyle здобув Максим Альошин, ІІ місце підкорив Данило Студент, ІІІ місце виборов Владислав Садовський. У номінації «Базові вправи та двоборства» кращим визнали Валерія Габлюка, ІІ місце підкорив Іван Парчевський, ІІІ дісталося Максиму Гусаку.

    Відзначили грамотою також наймолодшого учасника змагань, який демонстрував лвасні сили на рівні з усіма спортсменами – 8-річного Дмитра Школяра.

    Нагадаємо, що Street workout – (укр. Вуличне тренування) – це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із застосуванням тренувального обладнання в громадських об'єктах, таких як шкільні двори, парки, спортивні майданчики в міській забудові. Включає тренування на турніку, брусах, яке відбувається на свіжому повітрі.

    До речі, нещодавно такий вуличний тренажер для занять зі Street workout облаштували за кошти міського бюджету у школі №4.


    Джерело: zhmerynka.city

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