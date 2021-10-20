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    Дубль Мессі врятував «Парі-Сен-Жермен» від поразки в Лізі чемпіонів

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    Ліонель Мессі почав виконувати звичну роль лідера команди - Дубль Мессі врятував «Парі-Сен-Жермен» від поразки в Лізі чемпіонів
    Ліонель Мессі почав виконувати звичну роль лідера команди
    Фото з відкритих джерел

    «Лейпциг» не зміг втримати переможний рахунок у Парижі

    У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» взяв гору над «РБ Лейпциг». Гру для парижан витягнув Ліонель Мессі, який, за відсутності Неймара, забив двічі, коли його команда поступалася в рахунку. Підсумок – 3:2.

    На 10-й хвилині перший гол забив Кіліан Мбаппе. Нападник втік до штрафного від центру поля і фінтом пошив у дурні воротаря Орбана, а потім пробив в лівий нижній кут.

    На 28-й хвилині Андре Сілва зрівняв рахунок, а на 57-й «Лейпциг» вийшов вперед після голу Мукіеле.

    За 10 хвилин форвард «ПСЖ» Ліонель Мессі зрівняв рахунок. Після грубої помилки «Лейпцига» в захисті Мбаппе перехопив м'яч і скинув його на Мессі, який різко пробив низом у лівий кут – воротар Петер Гулачі в стрибку відбив у штангу, після чого сам Ліонель встиг на добивання. Потім Мессі оформив дубль, реалізувавши пенальті.

    У доданий час Мбаппе не реалізував пенальті.

    В іншому матчі групи «Манчестер Сіті» у гостях переграв «Брюгге» (5:1).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Дубль Мессі врятував «Парі-Сен-Жермен» від поразки в Лізі чемпіонів