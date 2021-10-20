Дубль Мессі врятував «Парі-Сен-Жермен» від поразки в Лізі чемпіонів

«Лейпциг» не зміг втримати переможний рахунок у Парижі

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» взяв гору над «РБ Лейпциг». Гру для парижан витягнув Ліонель Мессі, який, за відсутності Неймара, забив двічі, коли його команда поступалася в рахунку. Підсумок – 3:2.

На 10-й хвилині перший гол забив Кіліан Мбаппе. Нападник втік до штрафного від центру поля і фінтом пошив у дурні воротаря Орбана, а потім пробив в лівий нижній кут.

На 28-й хвилині Андре Сілва зрівняв рахунок, а на 57-й «Лейпциг» вийшов вперед після голу Мукіеле.

За 10 хвилин форвард «ПСЖ» Ліонель Мессі зрівняв рахунок. Після грубої помилки «Лейпцига» в захисті Мбаппе перехопив м'яч і скинув його на Мессі, який різко пробив низом у лівий кут – воротар Петер Гулачі в стрибку відбив у штангу, після чого сам Ліонель встиг на добивання. Потім Мессі оформив дубль, реалізувавши пенальті.

У доданий час Мбаппе не реалізував пенальті.

В іншому матчі групи «Манчестер Сіті» у гостях переграв «Брюгге» (5:1).