«Реал» знищив «Шахтар» у Лізі чемпіонів

«Гірники» в трьох матчах групового турніру не забили жодного голу

Зміна тренера позитивно плинула на «Реал». Новий наставник «вершкових» Карло Анчелотті собаку з’їв у матчах такого рівня. Він досконало вивчив гру «Шахтаря» і на НСК «Олімпійський» в Києві в третьому турі Ліги чемпіонів дозволив господарям возитися з м’ячем. А переваги своєї команди використав у контргрі. Мадридські футболісти значно досвідченіші, біль швидкісні, і план на гру виконали чи не ідеально.

Негаразди «Шахтаря» розпочалися під завісу першого тайму. Атака «Реала» завершилася передачею на Каріма Бензема, яку мав перехоплювати Сергій Кривцов. Захисник і гадки не мав, що нападник перебуває в положенні «поза грою», потягнувся до м’яча і зрізав його у власні ворота.

Заради справедливості зазначимо, що в першому таймі «Шахтар» не завдав по воротах «Реала» жодного удару в площину воріт. В той же час суперник пристрілювався 15 разів, а шість ударів воротар Трубін відбив.

По перерві тренер «гірників» Роберто Де Дзербі зробив кілька замін, але вони гру не підсилили. Навпаки: «Реал» намацав слабкі місця в обороні «Шахтаря» і почав на них тиснути. Захист «гірників» почав давати тріщини, і рахунок почав стрімко збільшуватися на користь гостейю Двічі Вінісіус і одного разу Родріго пошили в дурні гравців господарів – Бензема і Модріч їх виводили на ідеальні ударні позиції. Крапку в матчі поставив Бензема. Цей гол став 11-м в 11-ти останніх матчах Каріма. Рахунок міг бути й більш ганебним для «Шахтаря», проте «Реалу» вистачило й п'яти голів.

Детальніше: «Шахтар» – «Реал» – 0:4: онлайн матчу Ліги чемпіонів

В паралельному матчі «Інтер» завдав поразки «Шерифу» – 3:1.

Турнірна таблиця

Ліга чемпіонів 2021/2022. 3 тур. Група D

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 0:5

Голи: Кривцов, 37 (аг), Вінісіус Жуніор, 50, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1.

«Шахтар»: Трубін – Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 74) – Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79) – Тете (Марлос, 46), Педріньо, Соломон (Маркос Антоніо, 46) – Фернандо (Мудрик, 74).

«Реал»: Куртуа – Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Ф. Менді (Марсело, 69) – Модріч (Камавінга, 78), Каземіро (Вальверде, 78), Кроос – Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус Жуніор.