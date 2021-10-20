«Шериф» Вернидуба зазнав поразки від «Інтера» в Лізі чемпіонів

Молдавська команда залишилася лідером групи, де виступає «Шахтар»

Коли «Реал» громив «Шахтар» на НСК «Олімпійський» в третьому турі Ліги чемпіонів, в Мілані зустрічалися «Інтер» і «Шериф». Молдавський клуб поступився – 1:3, проте виглядав гідно. Поступаючись, лідер групи зумів зрівняти рахунок, але втримати нічию не зміг.

Рахунок відкрив нападник «Інтера» Едін Джеко. На 34-й хвилині Артуро Відаль головою зробив передачу на дальній кут воротарського майданчика, звідки боснієць пробив у протихід воротареві. Потім півзахисник «Шерифа» Себастьян Тілль ударом зі штрафного зрівняв рахунок.

Після цього нападник «Інтера» Едін Джеко вирізав передачу на дальній кут воротарського майданчика, де Артуро Відаль підлаштувався під удар – м'яч проскочив у ближній кут воріт під руками голкіпера. Потім захисник «Інтера» де Врей збільшив перевагу господарів поля, встановивши фінальний рахунок в матчі.

«Шериф» продовжує очолювати турнірну таблицю.