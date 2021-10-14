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    Стало відомо, скільки заробить Усик за другий бій з Джошуа

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    Олександр Усик і Олександр Красюк ще не провели переговори з організації другого поєдинку з Ентоні Джошуа - Стало відомо, скільки заробить Усик за другий бій з Джошуа
    Олександр Усик і Олександр Красюк ще не провели переговори з організації другого поєдинку з Ентоні Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Гонорар українця не відрізнятиметься від гонорару британського боксера

    Олександр Усик, який відібрав чемпіонські пояси в Ентоні Джошуа у надважкій боксерській вазі, в наступному поєдинку з британцем отримає значно більший гонорар, ніж за перший поєдинок. Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

    «Все було домовлено ще до першого поєдинку, коли ми укладали контракт, – наводить слова Красюка vringe. – Там прописано, що в за бій реванш розподіл гонорарів пройде в співвідношенні 50 на 50. Конкретні суми назвати не можу, бо ще нічого не узгоджено – ні дати, ні телевізійних прав».

    За поєдинок з Джошуа Усик, за інформацією ЗМІ, мав отримати близько 5 млн фунтів, у той час як Джошуа гарантовано заробив близько 20 млн фунтів. Тоді гонорар розподілили у співвідношенні 80 на 20 на користь тодішнього чемпіона світу.

    Усик і Джошуа мають провести бій-реванш до кінця квітня.

    Переможець, є такий варіант, може зустрітися з Тайсоном Ф’юрі, який переміг нокаутом Деонтея Вайлдера. Втім, у кожній з чемпіонський версій є претенденти на титул, тож організація об’єднавчого поєдинку може затягнутися на роки.

    Тим часом Вайлдера відсторонили від боїв на пів року, Ф’юрі – на півтора місяці.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Стало відомо, скільки заробить Усик за другий бій з Джошуа