Луческу розповів, чому «Барселона» не виграє Лігу чемпіонів

Тренер «Динамо» провів пресконференцію перед грою з іспанським клубом

20 жовтня київське «Динамо» в третьому турі Ліги чемпіонів зустрінеться на «Камп Ноу» з «Барселоною». Тренер киян Мірча Луческу відповів перед грою на запитання журналістів.

«Для «Барселони» це незвичний сезон. Не тільки для неї, а й для інших команд. Майже всі топ-клуби після двох стартових турів Ліги чемпіонів потребують перемог. Не тільки «Барселоні» необхідні очки, але і ми їх потребуємо, – сказав Луческу. – У каталонців багато молодих перспективних гравців, але для прогресу їм необхідні командні результати. Зрозуміло, що команда будується не тільки з молодих гравців, потрібні і досвідчені виконавці. Думаю, що прихід Агуеро, який має величезний досвід у міжнародних матчах, дасть новий імпульс молодим гравцям і допоможе їм у розвитку.

Куман дуже ризикує, задіюючи молодих гравців. Це було видно в матчі з «Баварією». Залишається побажати уболівальникам «Барселони» зберігати терпіння стосовно Кумана та результатів команди».

Гра «Барселона» – «Динамо» розпочнеться 20 жовтня о 19:45. «Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу.