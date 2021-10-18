Вартість трансферу воротаря «Шахтаря» підвищилася в десять разів

Анатолій Трубін є одним з найдорожчих воротарів світу у своїй віковій категорії

Анатолій Трубін є одним з найдорожчих молодих голкіперів світу

Голкіпер донецького «Шахтаря» Анатолій Трубін лише рік, як став гравцем основного складу команди, а його трансферна вартість підвищилася вже вдесятеро. Він увійшов до топ-5 найбільш дорогих воротарів світового футболу до 20 років.

Трансферна вартість Трубіна на Transfermarkt становить €8 млн. Це другий показник після цінника на 20-річного воротаря «Бешикташа» Ерсіна Дестаноглу (€8,5 млн), повідомляє sport.ua.

До топ-5, крім Дестаноглу та Трубіна, увійшли Хулен Агірресабала з «Атлетіка», Мартен Вандевордт з «Генка» і Доган Алемдар з «Ренна».

За останній рік (з жовтня 2020-го) оціночна вартість Трубіна на Transfermarkt зросла в десять разів – з €800 тис. до €8 млн.

Трубін відновився після травми і провів матч проти «Зорі».