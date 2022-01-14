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    «Дженоа» Шевченка вилетів з Кубку Італії. Тренер не звільнився

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    Андрій Шевченко не здобув жодної перемоги з&nbsp;&laquo;Дженоа&raquo; - «Дженоа» Шевченка вилетів з Кубку Італії. Тренер не звільнився
    Андрій Шевченко не здобув жодної перемоги з «Дженоа»
    фото з відкритих джерел

    Команда українця поступилася «Мілану» в овертаймі

    «Дженоа» Андрія Шевченка зазнав чергової поразки. В 1/8 фіналу Кубку Італії «грифони» в додатковий час поступилися «Мілану» - 1:3.

    Рахунок у матчі відкрили футболісти «Дженоа» – вже на 17-й хвилині відзначився норвезький захисник Лео Скірі. Гравці «Мілана» зуміли зрівняти рахунок лише на 74-й хвилині зусиллями французького нападаючого Олів'є Жиру. В основний час командам виявити переможця так і не вдалося, а в додатковий сильнішими виявилися підопічні Стефано Піолі – на 102-й хвилині «Мілан» вивів уперед гол нападаючого Рафаела Леау, а ще за 10 хвилин остаточний рахунок встановив бельгійський хавбек Алексіс Салемакерс.

    «Дженоа» під керівництвом 45-річного українського фахівця Андрія Шевченка вже вдруге поступився «Мілану». 2 грудня 2021 року в матчі 15-го туру чемпіонату Італії генуезці вдома поступилися червоно-чорним з рахунком 0:3.

    Над Андрієм Шевченком нависла загроза відставки. За два місяці він не виграв жодного матчу. ЗМІ пишуть, що керівництво клубу з Генуї і тренерський штаб розпочали перемовини про розірвання контракту.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Мілан»
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    «Дженоа» Шевченка вилетів з Кубку Італії. Тренер не звільнився