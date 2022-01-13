«Реал» зіпсував ювілей легенді футболу

Дані Алвес провів 1000-й матч, а його «Барселона» поступилася в півфіналі кубку Іспанії

Іспанські клуби розігрують Суперкубок країни в Саудівській Аравії. В першому півфіналі зійшлися непримиримі суперники «Реал» і «Барселона». Для наставника каталонців Хаві це було перше так зване «ель-класіко» в якості тренера.

Гра вийшла напрочуд яскравою. Молоді гравці «Барселони», розбавлені ветеранами Куртуа, Піке, Бускетсом і Дані Алвесом, ні в чому не поступалися більш досвідченим мадридцям. Каталонці двічі відігрувалися протягом матчу, і поступилися лише в додатковий час. Та й то на останніх секундах мали змогу перевести гру в післяматчеву серію пенальті, але не судилося. За пів хвилини до цього моменту нападник «Реала» Вінісіус не влучив у порожні ворота.

Для найтитулованішого футболіста світу 38-річного Дані Алвеса, який повернувся до «Барселони», поєдинок у Ер-Ріяді став 1000-м у кар'єрі (37 матчів бразилець провів за «Баію», 249 – за «Севілью», 33 – за «Ювентус», 73 – за «ПСЖ», 95 – за «Сан-Паулу», 394 – за «Барселону» та 119 – за збірну країни).

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних.

У фіналі «Реал» зустрінеться з переможцем пари «Атлетіко» – «Атлетік», які свій півфінал проведуть 13 січня.

Чинним володарем трофею є «Атлетік».