«Реал» зіпсував ювілей легенді футболу
«Реал» здолав «Барселону» вдруге в сезоні
Дані Алвес провів 1000-й матч, а його «Барселона» поступилася в півфіналі кубку Іспанії
Іспанські клуби розігрують Суперкубок країни в Саудівській Аравії. В першому півфіналі зійшлися непримиримі суперники «Реал» і «Барселона». Для наставника каталонців Хаві це було перше так зване «ель-класіко» в якості тренера.
Гра вийшла напрочуд яскравою. Молоді гравці «Барселони», розбавлені ветеранами Куртуа, Піке, Бускетсом і Дані Алвесом, ні в чому не поступалися більш досвідченим мадридцям. Каталонці двічі відігрувалися протягом матчу, і поступилися лише в додатковий час. Та й то на останніх секундах мали змогу перевести гру в післяматчеву серію пенальті, але не судилося. За пів хвилини до цього моменту нападник «Реала» Вінісіус не влучив у порожні ворота.
Для найтитулованішого футболіста світу 38-річного Дані Алвеса, який повернувся до «Барселони», поєдинок у Ер-Ріяді став 1000-м у кар'єрі (37 матчів бразилець провів за «Баію», 249 – за «Севілью», 33 – за «Ювентус», 73 – за «ПСЖ», 95 – за «Сан-Паулу», 394 – за «Барселону» та 119 – за збірну країни).
Голкіпер «Реала» Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних.
У фіналі «Реал» зустрінеться з переможцем пари «Атлетіко» – «Атлетік», які свій півфінал проведуть 13 січня.
Чинним володарем трофею є «Атлетік».
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