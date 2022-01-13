Найкращий бомбардир чемпіонату світу врятував життя африканському захисникові

Хамес Родрігес надав супернику першу допомогу до втручання лікарів

Зірка футболу, колишній гравець «Реала» і «Баварії» Хамес Родрігес врятував життя малійському захиснику «Аль-Вакру» Усману Кулібалі під час матчу 13-го туру чемпіонату Катару. Про це повідомляє Daily Mail.

Під час зустрічі Кулібалі втратив свідомість. Колумбійський футболіст «Аль-Раяна» кинувся на допомогу, перш ніж медики встигли прибути на місце події. Родрігес поправив голову 32-річного футболіста, щоби він міг дихати, перш ніж прибуде медична бригада для подальшого надання допомоги. Малієць був доставлений до лікарні, зараз його стан оцінюється як стабільний.

Після матчу ліга підтвердила, що Кулібалі переніс серцевий напад.

Родрігес виступає за «Аль-Раян» з вересня 2021 року. У поточному сезоні чемпіонату Катару він взяв участь у 7 іграх, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

Хамес Родрігес став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2014 року.