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    €20 млн за звільнення. Шевченко і «Дженоа» домовляються про припинення співпраці

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    Андрій Шевченко з тренерським штабом непогано заробили за два місяці роботи - €20 млн за звільнення. Шевченко і «Дженоа» домовляються про припинення співпраці
    Андрій Шевченко з тренерським штабом непогано заробили за два місяці роботи
    фото з відкритих джерел

    13 січня в грі з «Міланом» вирішиться доля українського тренера

    Андрій Шевченко, не виключено, сьогодні, 13 січня, проведе останній матч на чолі «Дженоа». У кубку Італії його команда зустрічається з «Міланом», який дав українцю в кар’єрі все, в тому числі й можливість виграти «Золотий м’яч». В разі поразки, ймовірно, Шевченко з тренерським штабом залишить клуб.

    Тим часом TMW повідомляє, що клуб та тренер вже розпочали переговори про розірвання контракту. За його умовами українець має отримати €4,5 млн, а весь тренерський штаб претендує на €20 млн за дострокове припинення співпраці.

    На місце Шевченка, за інформацією ЗМІ, має прийти колишній головний тренер «Ліона» та «Роми» Руді Гарсієя.

    Ще один кандидат на цю посаду – колишній головний тренер «Герти» Бруно Лаббадіа. Про це повідомляє La Repubblica.

    Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів 10 матчів, здобувши одну перемогу – над «Салернітаною» у Кубку Італії (1:0). У чемпіонаті «Дженоа» зазнала 6 поразок та 3 рази зіграла внічию. Команда йде на 19-му місці у турнірній таблиці.

    Тим часом «Інтер» завдав разючого удару «Ювентусу» на останніх секундах матчу за Суперкубок Італії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Мілан»
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    €20 млн за звільнення. Шевченко і «Дженоа» домовляються про припинення співпраці