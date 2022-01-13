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    Колишній гравець «Динамо» і «Дніпра» став тренером московського «Спартака»

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    Андрій Єщенко встиг виграти з&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; Кубок України - Колишній гравець «Динамо» і «Дніпра» став тренером московського «Спартака»
    Андрій Єщенко встиг виграти з «Динамо» Кубок України
    фото з відкритих джерел

    Єщенко увійшов до штабу італійського спеціаліста Ванолі

    Колишній гравець київського «Динамо», «Дніпра» та столичного «Арсенала» Андрій Єщенко завершив кар’єру футболіста і одразу став тренером. Захисникові надійшла пропозиція від московського «Спартака», за який він останнім часом і виступав.

    Єщенко працюватиме помічником у італійського спеціаліста Паоло Ванолі, для якого це перший досвід роботи на чолі команди. Раніше він був помічником у Антоніо Конте в «Інтері».

    Єщенко був на контракті в «Динамо» з 2006-го по 2011 рік. В складі київського клубу став володарем Кубку України.

    Тим часом Андрій Шевченко, за повідомленнями ЗМІ, почав перемовини про розірвання контракту з «Дженоа». Італійському клубу це може коштувати кілька десятків мільйонів євро.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дніпро ФК «Динамо» Андрєй Єщенко
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    Колишній гравець «Динамо» і «Дніпра» став тренером московського «Спартака»