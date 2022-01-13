Колишній гравець «Динамо» і «Дніпра» став тренером московського «Спартака»

Єщенко увійшов до штабу італійського спеціаліста Ванолі

Колишній гравець київського «Динамо», «Дніпра» та столичного «Арсенала» Андрій Єщенко завершив кар’єру футболіста і одразу став тренером. Захисникові надійшла пропозиція від московського «Спартака», за який він останнім часом і виступав.

Єщенко працюватиме помічником у італійського спеціаліста Паоло Ванолі, для якого це перший досвід роботи на чолі команди. Раніше він був помічником у Антоніо Конте в «Інтері».

Єщенко був на контракті в «Динамо» з 2006-го по 2011 рік. В складі київського клубу став володарем Кубку України.

Тим часом Андрій Шевченко, за повідомленнями ЗМІ, почав перемовини про розірвання контракту з «Дженоа». Італійському клубу це може коштувати кілька десятків мільйонів євро.