Дзюдоїстка Каланіна - найкраща спортсменка квітня в Україні

Для Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України

Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Єлизавета Каланіна визнана Національним олімпійським комітетом України найкращою спортсменкою країни в квітні. Її особистий наставник Василь Волошин названий найкращим тренером місяця, інформує прес-служба НОК України. Таке рішення було ухвалено Експертною комісією НОК з визначення найкращого спортсмена



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Єлизавета Каланіна (зліва)

Для Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України

Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Єлизавета Каланіна визнана Національним олімпійським комітетом України найкращою спортсменкою країни в квітні.

Її особистий наставник Василь Волошин названий найкращим тренером місяця, інформує прес-служба НОК України.

Таке рішення було ухвалено Експертною комісією НОК з визначення найкращого спортсмена і тренера місяця за підсумками детального аналізу результатів участі українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях та після консультацій з Федерацією дзюдо України і тренерським штабом збірної.

Єлизавета Каланіна виборола першу в своїй кар’єрі нагороду чемпіонату Старого Світу, перемігши на шляху до європейської медалі призерку континентальної першості минулого року Ірину Кіндзерську.

Наразі Єлизавета Каланіна посідає в світовому рейтингу 11 місце.

Раніше цього року вона виграла турнір серії «Гран-прі» в Марокко.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з дзюдо збірна України виборола дві бронзові нагороди.

Їх володарками стали Марина Черняк (48 кг) і Єлизавета Каланіна (+78кг).

Зазначимо, що для Єлизавети Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України.