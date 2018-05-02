Дзюдоїстка Каланіна - найкраща спортсменка квітня в Україні
- Сьогодні, 15:58
-
Розсилка
Для Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України
Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Єлизавета Каланіна визнана Національним олімпійським комітетом України найкращою спортсменкою країни в квітні.
Її особистий наставник Василь Волошин названий найкращим тренером місяця, інформує прес-служба НОК України.
Таке рішення було ухвалено Експертною комісією НОК з визначення найкращого спортсмена і тренера місяця за підсумками детального аналізу результатів участі українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях та після консультацій з Федерацією дзюдо України і тренерським штабом збірної.
Єлизавета Каланіна виборола першу в своїй кар’єрі нагороду чемпіонату Старого Світу, перемігши на шляху до європейської медалі призерку континентальної першості минулого року Ірину Кіндзерську.
Наразі Єлизавета Каланіна посідає в світовому рейтингу 11 місце.
Раніше цього року вона виграла турнір серії «Гран-прі» в Марокко.
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з дзюдо збірна України виборола дві бронзові нагороди.
Їх володарками стали Марина Черняк (48 кг) і Єлизавета Каланіна (+78кг).
Зазначимо, що для Єлизавети Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України.