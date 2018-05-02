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    Дзюдоїстка Каланіна - найкраща спортсменка квітня в Україні

    Для Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України
    Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Єлизавета Каланіна визнана Національним олімпійським комітетом України найкращою спортсменкою країни в квітні. Її особистий наставник Василь Волошин названий найкращим тренером місяця, інформує прес-служба НОК України. Таке рішення було ухвалено Експертною комісією НОК з визначення найкращого спортсмена
    • Сьогодні, 15:58
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    Єлизавета Каланіна (зліва)
    Єлизавета Каланіна (зліва)

    Для Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України

    Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Єлизавета Каланіна визнана Національним олімпійським комітетом України найкращою спортсменкою країни в квітні.

    Її особистий наставник Василь Волошин названий найкращим тренером місяця, інформує прес-служба НОК України.

    Таке рішення було ухвалено Експертною комісією НОК з визначення найкращого спортсмена і тренера місяця за підсумками детального аналізу результатів участі українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях та після консультацій з Федерацією дзюдо України і тренерським штабом збірної.

    Єлизавета Каланіна виборола першу в своїй кар’єрі нагороду чемпіонату Старого Світу, перемігши на шляху до європейської медалі призерку континентальної першості минулого року Ірину Кіндзерську.

    Наразі Єлизавета Каланіна посідає в світовому рейтингу 11 місце.

    Раніше цього року вона виграла турнір серії «Гран-прі» в Марокко.

    Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з дзюдо збірна України виборола дві бронзові нагороди.

    Їх володарками стали Марина Черняк (48 кг) і Єлизавета Каланіна (+78кг).

    Зазначимо, що для Єлизавети Каланіної це перша висока нагорода від Національного олімпійського комітету України.

    дзюдо
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