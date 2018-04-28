Українська дзюдоїстка Калініна здобула бронзову медаль чемпіонату Європи в Ізраїлі

У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою «вазарі»

Єлизавета Каланіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо, який завершився у Тель-Авіві. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України. У категорії понад 78 кг у боротьбі за бронзу зійшлися дві українки - Єлизавета Каланіна, перемігши свою співвітчизницю Галину Тарасову, посіла третє місце. До



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Єлизавета Каланіна. Фото: IJF

У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою «вазарі»

Єлизавета Каланіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо, який завершився у Тель-Авіві.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

У категорії понад 78 кг у боротьбі за бронзу зійшлися дві українки - Єлизавета Каланіна, перемігши свою співвітчизницю Галину Тарасову, посіла третє місце.

До зустрічі зі співвітчизницею Єлизавета Каланіна спочатку взяла гору над італійкою Елеонорою Гері, а потім - здолала екс-українку Ірину Кіндзерську, яка тепер представляє Азербайджан. У півфіналі опоненткою Каланіної була Лариса Церич із Боснії й Герцеговини. На жаль, спортсменка з Кременчука не зуміла вийти у фінал

У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою «вазарі» і піднялася на п'єдестал. Це перша доросла нагорода для Каланіної на чемпіонатах Європи.

Таким чином, наша команда повертається з Тель-Авіва з двома бронзовими нагородами.

Як відомо раніше, третє місце на першості континенту здобула Марина Черняк.