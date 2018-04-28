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    Українська дзюдоїстка Калініна здобула бронзову медаль чемпіонату Європи в Ізраїлі

    У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою «вазарі»
    Єлизавета Каланіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо, який завершився у Тель-Авіві. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.  У категорії понад 78 кг у боротьбі за бронзу зійшлися дві українки - Єлизавета Каланіна, перемігши свою співвітчизницю Галину Тарасову, посіла третє місце.  До
    • Вчора, 22:30
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    Єлизавета Каланіна. Фото: IJF
    Єлизавета Каланіна. Фото: IJF

    У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою «вазарі»

    Єлизавета Каланіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо, який завершився у Тель-Авіві.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України. 

    У категорії понад 78 кг у боротьбі за бронзу зійшлися дві українки - Єлизавета Каланіна, перемігши свою співвітчизницю Галину Тарасову, посіла третє місце. 

    До зустрічі зі співвітчизницею Єлизавета Каланіна спочатку взяла гору над італійкою Елеонорою Гері, а потім - здолала екс-українку Ірину Кіндзерську, яка тепер представляє Азербайджан. У півфіналі опоненткою Каланіної була Лариса Церич із Боснії й Герцеговини. На жаль, спортсменка з Кременчука не зуміла вийти у фінал

    У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою «вазарі» і піднялася на п'єдестал. Це перша доросла нагорода для Каланіної на чемпіонатах Європи.

    Таким чином, наша команда повертається з Тель-Авіва з двома бронзовими нагородами.

    Як відомо раніше, третє місце на першості континенту здобула Марина Черняк

    дзюдо Марина Черняк
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