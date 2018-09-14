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    Екс-директор «Карпат» працевлаштувався у чилійському чемпіонаті

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    Даріо Друді - Екс-директор «Карпат» працевлаштувався у чилійському чемпіонаті
    Даріо Друді

    Даріо Друді став головним тренером «Уніона»

    Колишній виконавчий директор «Карпат» Даріо Друді став головним тренером «Уніона» із Сан-Філіпе.

    «Вдячний «Уніону» за цей виклик. Вперед!» - написав Друді у своєму Instagram.

    Також він прокоментував призначення офіційному сайту «Уніона».

    «Постараюся команді додати динаміки, але не без революції у клубі. Будемо розвивати, що вже було зроблено раніше», - сказав Друді.

    Аргентинець працював у «Карпатах» з червня минулого року, у сезоні-2017/18 він обіймав посаду виконавчого директора.

    «Уніон» Сан-Філіпе після 23-х турів займає сьоме місце з 16-ти у другому дивізіоні Чилі.

    Команди з другого по шосте місця зіграють у плей-офф раунді за вихід у вищу лігу.

    Від шостого місця «Уніон» відстає на одне очко.

    Джерело: Tribuna.com

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