Екс-гравець «Динамо» відвернувся від прапора Росії перед грою першості ФНЛ



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Віталій Федорів. Фото ФК «Олімпік» .

Колишній захисник збірної України Федорів під час виконання гімну Росії демонстративно відвернувся

У Сочі на стадіоні «Фішт» проходить матч 7-го туру ФНЛ між місцевим клубом «Сочі» і «Нижнім Новгородом».

Як повідомляє джерело, перед початком матчу захисник «Новгорода» Віталій Федорів з України (Львівська область) виявив «демонстративну неповагу до російського гімну і прапора».

Коли під час виконання гімну Росії всі гравці повернулися до прапора, Федорів не повернувся разом з усіма і продовжив стояти обличчям до трибун.

30-річний Федорів є вихованцем київського «Динамо».

За свою кар'єру він виступав за різні українські клуби, а також грав за пермський «Амкар» (з 2008 по 2011) і латиський «Спартак» з міста Юрмала.

Провів два матчі за національну збірну України.

У складі «Олімпійця» Федорів грає з сезону-2017/18.

В цілому він за два сезони провів 10 матчів в дивізіон, але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше ще один колишній захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді продемонстрував щитки з прапором України після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з московським «Спартаком» (0: 0).

Після цього депутат російської Держдуми закликав оштрафувати Хачеріді.

Джерело: sport.ua