Екс-гравець «Динамо» відвернувся від прапора Росії перед грою першості ФНЛ
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Розсилка
Колишній захисник збірної України Федорів під час виконання гімну Росії демонстративно відвернувся
У Сочі на стадіоні «Фішт» проходить матч 7-го туру ФНЛ між місцевим клубом «Сочі» і «Нижнім Новгородом».
Як повідомляє джерело, перед початком матчу захисник «Новгорода» Віталій Федорів з України (Львівська область) виявив «демонстративну неповагу до російського гімну і прапора».
Коли під час виконання гімну Росії всі гравці повернулися до прапора, Федорів не повернувся разом з усіма і продовжив стояти обличчям до трибун.
30-річний Федорів є вихованцем київського «Динамо».
За свою кар'єру він виступав за різні українські клуби, а також грав за пермський «Амкар» (з 2008 по 2011) і латиський «Спартак» з міста Юрмала.
Провів два матчі за національну збірну України.
У складі «Олімпійця» Федорів грає з сезону-2017/18.
В цілому він за два сезони провів 10 матчів в дивізіон, але не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, раніше ще один колишній захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді продемонстрував щитки з прапором України після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з московським «Спартаком» (0: 0).
Після цього депутат російської Держдуми закликав оштрафувати Хачеріді.
Джерело: sport.ua