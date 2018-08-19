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    Екс-гравець «Динамо» відвернувся від прапора Росії перед грою першості ФНЛ

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    <span>&nbsp;Віталій Федорів. Фото ФК&nbsp;<span>&laquo;Олімпік&raquo;</span></span>. - Екс-гравець «Динамо» відвернувся від прапора Росії перед грою першості ФНЛ
     Віталій Федорів. Фото ФК «Олімпік».

    Колишній захисник збірної України Федорів під час виконання гімну Росії демонстративно відвернувся

    У Сочі на стадіоні «Фішт» проходить матч 7-го туру ФНЛ між місцевим клубом «Сочі» і «Нижнім Новгородом».

    Як повідомляє джерело, перед початком матчу захисник «Новгорода» Віталій Федорів з України (Львівська область) виявив «демонстративну неповагу до російського гімну і прапора».

    Коли під час виконання гімну Росії всі гравці повернулися до прапора, Федорів не повернувся  разом з усіма і продовжив стояти обличчям до трибун.

    30-річний Федорів є вихованцем київського «Динамо».

    За свою кар'єру він виступав за різні українські клуби, а також грав за пермський «Амкар» (з 2008 по 2011) і латиський «Спартак» з міста Юрмала.

    Провів два матчі за національну збірну України.

    У складі «Олімпійця» Федорів грає з сезону-2017/18.

    В цілому він за два сезони провів 10 матчів в дивізіон, але не відзначився результативними діями.

    Нагадаємо, раніше ще один колишній захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді продемонстрував щитки з прапором України після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з московським «Спартаком» (0: 0).

    Після цього депутат російської Держдуми закликав оштрафувати Хачеріді.

    Джерело: sport.ua

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