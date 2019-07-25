Экс-игрок «Шахтера» близок к продлению контракта с «Челси», многие фаны недовольны



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В прошлом сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач

Полузащитник «Челси» Виллиан близок к тому, чтобы продлить контракт с лондонским клубом ещё на два года, сообщает The Times. При этом многие болельщики синих в социальных сетях недовольны этой новостью, считая, что бразилец «не заслуживает новый контракт».

«Он абсолютно не заслуживает сделки на два года», — пишет один болельщик.

«Убей меня», — отреагировал другой поклонник «Челси».

В прошлом сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 40 млн.

Ранее футболист выступал также за «Коринтианс», донецкий «Шахтёр» и «Анжи».