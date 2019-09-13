Экс-первая ракетка Ким Клейстерс возобновляет карьеру после семи лет перерыва



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Ким Клейстерс

Свой последний матч Ким провела в сентябре 2012 года, когда проиграла во втором круге US Open

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс планирует возобновить выступления в 2020 году и начать играть на турнирах с января.

Отметим, что Клейстерс занимала первое место в одиночном и парном рейтингах в августе 2003 года, а также выиграла шесть титулов Большого Шлема, два из которых в паре.

В 2005 году Ким впервые стала чемпионкой Мэйджора в Нью-Йорке, а через два года объявила о завершении карьеры. Зимой 2008 года бельгийка впервые стала мамой, родив дочь Джаду, а в августе 2009 года она вернулась в теннис. Через месяц Клейстерс выиграла US Open и защитила титул через год. На старте сезона 2011 она победила на Australian Open.

Свой последний матч Ким провела в сентябре 2012 года, когда проиграла во втором круге US Open, потерпев поражение от 18-летней британки Лоры Робсон.

Джерело: btu.org.ua