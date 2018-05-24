Екс-тренер «Вереса» може очолити «Волинь»

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Юрій Вірт

«Волинь» на наступний сезон першої ліги ставить завдання повернення в Прем'єр-лігу України

«Волинь» розглядає на посаду головного тренера Юрія Вірта, який раніше працював в «Вересі».

Про це повідомляє Footboom.

При ньому «народний» клуб завоював бронзові нагороди першої ліги в сезоні 2016/17, а в осінній частині минулого чемпіонату був одним з лідерів Прем'єр-ліги.

У Вірта також є пропозиція від ще одного клубу.

«Волинь» на наступний сезон першої ліги ставить завдання повернення в Прем'єр-лігу України.

Нагадаємо, що в весняних матчах «Волинню» керував Віктор Богатир.