Екс-тренер збірної України з баскетболу очолить команду США
Наразі Майк Фрателло працює телевізійним експертом
Як повідомив у своєму Twitter баскетбольний експерт Едріен Войнаровскі, колишній головний тренер збірної України Майк Фрателло буде керувати збірною США в двох стартових матчах відбору на Кубок світу-2023.
Американці зіграють проти Пуерто-Ріко в лютому. Збірна буде складена з гравців Ліги Розвитку.
Раніше цю посаду в американців обіймав інший відомий в національній баскетбольній асоціації тренер Джефф Ван Ґанді.
Нагадаємо, Фрателло керував збірною України з 2011 по 2013-й роки, і під його керівництвом українська збірна досягла історичних результатів - посіла шосте місце на Євробаскеті-2013 і вийшла на Кубок світу-2014.
Пішов з посади тренера збірної України Фрателло після того, як разом з фіаско президента-втікача Януковича пост очільника Федерації баскетболу України покинув тодішній депутат від Партії реґіонів Олександр Волков.