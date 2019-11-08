Екс-тренер збірної України з баскетболу очолить команду США



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Майк Фрателло допоміг збірній України увійти в світову еліту Планета Баскетбол

Наразі Майк Фрателло працює телевізійним експертом

Як повідомив у своєму Twitter баскетбольний експерт Едріен Войнаровскі, колишній головний тренер збірної України Майк Фрателло буде керувати збірною США в двох стартових матчах відбору на Кубок світу-2023.

Американці зіграють проти Пуерто-Ріко в лютому. Збірна буде складена з гравців Ліги Розвитку.

Раніше цю посаду в американців обіймав інший відомий в національній баскетбольній асоціації тренер Джефф Ван Ґанді.

Нагадаємо, Фрателло керував збірною України з 2011 по 2013-й роки, і під його керівництвом українська збірна досягла історичних результатів - посіла шосте місце на Євробаскеті-2013 і вийшла на Кубок світу-2014.

Пішов з посади тренера збірної України Фрателло після того, як разом з фіаско президента-втікача Януковича пост очільника Федерації баскетболу України покинув тодішній депутат від Партії реґіонів Олександр Волков.

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