  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначено найкращого гравця баскетбольної Суперліги в жовтні

    • Розсилка
    Денис Лукашов - Визначено найкращого гравця баскетбольної Суперліги в жовтні
    Денис Лукашов
    Інстаграм

    Переможця визначали організатори Суперліги та вболівальники

    Захисника дебютанта баскетбольної Суперліги «Прометея» Дениса Лукашова визнано найкращим гравцем чемпіонату України в жовтні.

    Переможця визначали організатори Суперліги та вболівальники шляхом голосування.

    Під час визначення лауреатів враховувалися голоси від вболівальників, бали за входження в символічні збірні тижня впродовж жовтня та оцінка від організаторів Суперліги.

    Читайте також: Капітан збірної України з баскетболу Ягупова найрезультативніша в Євролізі

    Підсумковий рейтинг:

    Денис Лукашов (Прометей): 7 + 3 + 10 = 20 балів

    Артем Ковальов (Хімік): 9 + 3 = 12 балів

    Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи): 8 + 3 = 11 балів

    В’ячеслав Петров (Київ-Баскет): 6 +3 = 9 балів

    Брюс Мейсі (Одеса): 4 + 3 = 7 балів

    Брендон Рендольф (Запоріжжя) 3 +3 = 6 балів

    Віталій Зотов (Миколаїв) 5 балів

    Деон Едвін (Київ-Баскет), Ренді Калпеппер (Прометей), Майкл Маєрс (Прометей), Кирило Марченко (Хімік), Аверейл Югба (Хімік), Айзея Сміт (Хімік), Максим Корнієнко (Дніпро), Діон Райт (Черкаські Мавпи) по 3 бали.

    Генрі Дугат (Дінпро) - 2 бали

    Джин Тіґ (Харківські Соколи) – 1 бал.

    Наразі «Прометей» очолює турнірну таблицю Суперліги – 7 перемог у восьми матчах.

    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ