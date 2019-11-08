Визначено найкращого гравця баскетбольної Суперліги в жовтні
Переможця визначали організатори Суперліги та вболівальники
Захисника дебютанта баскетбольної Суперліги «Прометея» Дениса Лукашова визнано найкращим гравцем чемпіонату України в жовтні.
Переможця визначали організатори Суперліги та вболівальники шляхом голосування.
Під час визначення лауреатів враховувалися голоси від вболівальників, бали за входження в символічні збірні тижня впродовж жовтня та оцінка від організаторів Суперліги.
Підсумковий рейтинг:
Денис Лукашов (Прометей): 7 + 3 + 10 = 20 балів
Артем Ковальов (Хімік): 9 + 3 = 12 балів
Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи): 8 + 3 = 11 балів
В’ячеслав Петров (Київ-Баскет): 6 +3 = 9 балів
Брюс Мейсі (Одеса): 4 + 3 = 7 балів
Брендон Рендольф (Запоріжжя) 3 +3 = 6 балів
Віталій Зотов (Миколаїв) 5 балів
Деон Едвін (Київ-Баскет), Ренді Калпеппер (Прометей), Майкл Маєрс (Прометей), Кирило Марченко (Хімік), Аверейл Югба (Хімік), Айзея Сміт (Хімік), Максим Корнієнко (Дніпро), Діон Райт (Черкаські Мавпи) по 3 бали.
Генрі Дугат (Дінпро) - 2 бали
Джин Тіґ (Харківські Соколи) – 1 бал.
Наразі «Прометей» очолює турнірну таблицю Суперліги – 7 перемог у восьми матчах.