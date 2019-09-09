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    Еліна Світоліна отримала першу суперницю на турнірі в Китаї

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    Еліна Світоліна спробує виграти перший турнір у&nbsp;Чженжоу - Еліна Світоліна отримала першу суперницю на турнірі в Китаї
    Еліна Світоліна спробує виграти перший турнір у Чженжоу
    Instagram Еліни Світоліної

    Українка бажає розвинути успіх US Open

    Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України зіграє проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої в рамках 1/8 фіналу турніру в китайському Чженжоу.

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    Світоліна стартує відразу з другого кола, в той час як Путінцевій довелося долати перший. У ньому 39-та ракетка світу в трьох сетах переграла словенку Тамару Ціданшек (6:1, 5:7, 6:1).

     Матч між Світоліною і Путінцевою відбудеться вранці 11 вересня. Старт – 5:00 за київським часом.

    Досі суперниці зустрічалися п’ять разів і Путінцева перемогла лише раз – у першій зустрічі, в чвертьфіналі турніру в Дубаях-2012. Після того Світоліна тричі виграла в 2015-му – в першому колі Australian Open, другому колі Roland Garros і першому колі Олімпіади в Пекіні. Останній до сьогодні поєдинок Еліна і Путінцева грали в 1/8 фіналу турніру в Москві у 2016-му. Тоді українка виграла, віддавши суперниці лише чотири гейми.

    Нагадаємо, що в новому рейтингу WTA Еліна Світоліна зуміла піднятися в топ-3. Це завдяки успішному виступу на US Open, де українка дісталася до півфіналу.

    Турнір у Чженжоу проводиться вперше, а фінальний поєдинок буде зіграно в неділю, 15 вересня.
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