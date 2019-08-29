Новак Джокович заграв на фортепіано хіт гурту «Queen»
Обраною пісненю тенісист явно хотів на щось натякнути
Чинний переможець US Open має багато талантів
Відомий тенісист Новак Джокович має не лише спортині таланти. Перед стартом Відкритого чемпіонату США Джокович взяв уроки гри на фортепіано в американської піаністки Лоли Астаново. Чому вдалося навчитися, відомий тенісист продемоснтрував на відео, в якому заграв хіт групи «Queen» «We are the champions».
Нагадаємо, Джокович є чинним переможцем US Open. У фіналі торішнього мейджора він обіграв представника Аргентини Хуана-Мартіна дель Потро - 6: 3, 7: 6 (7: 4), 6: 3.
Читайте також: Легендарні Джокович та Надаль зіграють в Казахстані