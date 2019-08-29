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    Новак Джокович заграв на фортепіано хіт гурту «Queen»

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    Обраною пісненю тенісист явно хотів на щось натякнути - Новак Джокович заграв на фортепіано хіт гурту «Queen»
    Обраною пісненю тенісист явно хотів на щось натякнути
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    Чинний переможець US Open має багато талантів

    Відомий тенісист Новак Джокович має не лише спортині таланти. Перед стартом Відкритого чемпіонату США Джокович взяв уроки гри на фортепіано в американської піаністки Лоли Астаново. Чому вдалося навчитися, відомий тенісист продемоснтрував на відео, в якому заграв  хіт групи «Queen» «We are the champions».

    Нагадаємо, Джокович є чинним переможцем US Open. У фіналі торішнього мейджора він обіграв представника Аргентини Хуана-Мартіна дель Потро - 6: 3, 7: 6 (7: 4), 6: 3.

     Читайте також: Легендарні Джокович та Надаль зіграють в Казахстані




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