Еліна Світоліна в матчі з Сереною Вільямс зафіксувала кар’єрний максимум на US Open



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Еліна Світоліна не змогла поставити Серену Вільямс у скрутне становище Великий теніс України

Американка не дала українці шансів на фінал

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України програла другий поспіль півфінал турніру із серії Grand Slam. Слідом за поразкою від Сімони Халеп на Wimbledon наша землячка поступилася і в 1/2-й US Open (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

У матчі за вихід у фінал Світоліна поступилася нині десятій ракетці світу, 23-разовій чемпіонці турнірів із серії Grand Slam Серені Вільямс зі США – 3:6, 1:6.

Матч тривав годину і десять хвилин. Реальна боротьба спостерігалася лише в першому сеті.

Еліна була близькою, щоб взяти перших дві подачі суперниці. Однак ведучи в обох випадках по 0:40, українка губила перевагу і програвала гейми. Взагалі, старт матчу вийшов дуже напруженим. Достатньо сказати, що перших два гейми тривали 16 хвилин. Вигравши їх, Серена позначила перевагу й, не програвши жодної своєї подачі, взяла партію – 3:6.

У другому ж сеті Світоліна по суті припинила опір після того, як програла свою подачу в третьому геймі.

У 33-му в кар’єрі фіналі Grand Slam Серена Вільямс зустрінеться з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцарія) – Б’янка Андреєску (Канада).

Світоліна ж цей турнір теж може віднести собі в актив, адже за його підсумками вона обійде в рейтингу японку Наомі Осаку і румунку Сімону Халеп і вдруге в кар’єрі підійметься на третю сходинку рейтингу WTA.