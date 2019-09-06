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    Еліна Світоліна в матчі з Сереною Вільямс зафіксувала кар’єрний максимум на US Open

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    Еліна Світоліна не змогла поставити Серену Вільямс у скрутне становище - Еліна Світоліна в матчі з Сереною Вільямс зафіксувала кар’єрний максимум на US Open
    Еліна Світоліна не змогла поставити Серену Вільямс у скрутне становище
    Великий теніс України

    Американка не дала українці шансів на фінал

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України програла другий поспіль півфінал турніру із серії Grand Slam. Слідом за поразкою від Сімони Халеп на Wimbledon наша землячка поступилася і в 1/2-й US Open (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

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    У матчі за вихід у фінал Світоліна поступилася нині десятій ракетці світу, 23-разовій чемпіонці турнірів із серії Grand Slam Серені Вільямс зі США – 3:6, 1:6.

    Матч тривав годину і десять хвилин. Реальна боротьба спостерігалася лише в першому сеті.

    Еліна була близькою, щоб взяти перших дві подачі суперниці. Однак ведучи в обох випадках по 0:40, українка губила перевагу і програвала гейми. Взагалі, старт матчу вийшов дуже напруженим. Достатньо сказати, що перших два гейми тривали 16 хвилин. Вигравши їх, Серена позначила перевагу й, не програвши жодної своєї подачі, взяла партію – 3:6.

    У другому ж сеті Світоліна по суті припинила опір після того, як програла свою подачу в третьому геймі.

    У 33-му в кар’єрі фіналі Grand Slam Серена Вільямс зустрінеться з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцарія) – Б’янка Андреєску (Канада).

    Світоліна ж цей турнір теж може віднести собі в актив, адже за його підсумками вона обійде в рейтингу японку Наомі Осаку і румунку Сімону Халеп і вдруге в кар’єрі підійметься на третю сходинку рейтингу WTA.

     Читайте також: Світоліна – Серена Вільямс. Усе, що треба знати про півфінал US Open
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    теніс Еліна Світоліна Б'янка Андреєску Белінда Бенчіч Серена Вільямс US Open
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