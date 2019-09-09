Рейтинг WTA: Світоліна повернулася в топ-3, Ястремська встановила кар’єрний рекорд



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Еліна Світоліна поступається тільки Ешлі Барті та Кароліні Плішковій Фото з соцмереж

Леся Цуренко втратила вельми багато позицій

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві сходинки і посідає третє місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) станом на 9 вересня.

Світоліна (5032 очки) повернулася до першої трійки світового рейтингу вперше з жовтня 2017 року. Еліна продемонструвала прогрес завдяки потраплянню до півфіналу US Open, де вона поступилася американці Серені Вільямс.

Нове особисте досягнення встановила Даяна Ястремська (1795), яка вперше у кар'єрі стала 30-ю ракеткою світу.

Леся Цуренко, яка тривалий час не виступала через травму, останньої миті знялася через пошкодження зокрема й із US Open і не змогла захистити здобутих торік за вихід в 1/8 фіналу очок, втратила 28 рядків і тепер посідає у списку 68-е місце. Четвертий представник України у першій сотні рейтингу WTA Катерина Козлова (821) - 74-та (+2).

Марина Чернишова завдяки перемозі на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) в столиці Хорватії Заґребі піднялася відразу на 120 сходинок – з 400-ї позиції на 280-ту.

На вершину рейтингу WTA повернулася австралійка Ешлі Барті (6501). Другою йде чешка Кароліна Плішкова (6125). Новоспечена переможниця US Open Б'янка Андреєску з Канади піднялася на п'яту позицію.