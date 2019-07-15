Рейтинг WTA: підйом Світоліної, друга позиція Ястремської і стрімкий злет Завацької



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Еліна Світоліна повертає втрачене Великий теніс України

В оновленому табелі про ранги позиції українок зазнали чималих змін

Вімблдонський турнір, який вчора, 14 липня, завершився у Лондоні, вніс у рейтинг Жіночої тенісної асоціації чималі корективи. Новоспечена чемпіонка Сімона Халеп із Румунії піднялася на три позиції і стала четвертою, а фіналістка Серена Вільямс зі США – дев’ятою.

На 22 позиції піднялася півфіналістка Барбобартіра Стрицова з Чехії. Відтепер вона 32-га. Інша чешка Кароліна Мухова, котра програла у чвертьфіналі Еліні Світоліній, перестрибнула через 25 місць і стала 43-ю. Хоча найбільшого прогресу досягла 17-річна американка Корі Ґауфф, котра піднялася відразу на 172 позиції. Віднині вона – 141-ша.

Українка Еліна Світоліна після першого в кар’єрі півфіналу Grand Slam піднялася з восьмого місця на сьоме. Елінина землячка-одеситка Даяна Ястремська завдяки рекордному для себе потраплянню в 1/8-му Wimbledon стала в рейтингу 34-ю і вперше в кар’єрі отримала статус другої ракетки України.

Хоча найбільшого прогресу поміж українок досягла волинянка Катерина Завацька. Вигравши стотисячник ITF у французькому Контрексвіллі, Катерина зробила прогрес відразу на 63 позиції і піднялася на рекордне в кар’єрі 133-тє місце. Також вперше Завацька отримала статус п’ятої ракетки України.

Рейтинг WTA

(станом на 15.07.2019)

1. Ешлі Барті (Австралія) – 6605

2. Наомі Осака (Японія) – 6257

3. Кароліна Плішкова (Чехія) – 6055

4. Сімона Халеп (Румунія) – 5933

5. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 5130

6. Петра Квітова (Чехія) – 4785

7. Еліна Світоліна (Україна) – 4638

8. Слоан Стівенс (США) – 3802

9. Серена Вільямс (США) – 3411

10. Аріна Соболенко (Білорусь) – 3365

…

34. Даяна Ястремська (Україна) – 1619

36. Леся Цуренко (Україна) - 1556

66. Катерина Козлова (Україна) – 840

133. Катерина Завацька (Україна) – 479

137. Ангеліна Калініна (Україна) – 465

199. Марта Костюк (Україна) – 298

226. Дарина Лопатецька (Україна) – 254

331. Ольга Янчук (Україна) – 136

345. Валерія Страхова (Україна) – 127

405. Ганна Познихиренко (Україна) – 92

433. Дарина Снігур (Україна) – 78

467. Марина Чернишова (Україна) – 63



