Рейтинг WTA: підйом Світоліної, друга позиція Ястремської і стрімкий злет Завацької
В оновленому табелі про ранги позиції українок зазнали чималих змін
Вімблдонський турнір, який вчора, 14 липня, завершився у Лондоні, вніс у рейтинг Жіночої тенісної асоціації чималі корективи. Новоспечена чемпіонка Сімона Халеп із Румунії піднялася на три позиції і стала четвертою, а фіналістка Серена Вільямс зі США – дев’ятою.
На 22 позиції піднялася півфіналістка Барбобартіра Стрицова з Чехії. Відтепер вона 32-га. Інша чешка Кароліна Мухова, котра програла у чвертьфіналі Еліні Світоліній, перестрибнула через 25 місць і стала 43-ю. Хоча найбільшого прогресу досягла 17-річна американка Корі Ґауфф, котра піднялася відразу на 172 позиції. Віднині вона – 141-ша.
Українка Еліна Світоліна після першого в кар’єрі півфіналу Grand Slam піднялася з восьмого місця на сьоме. Елінина землячка-одеситка Даяна Ястремська завдяки рекордному для себе потраплянню в 1/8-му Wimbledon стала в рейтингу 34-ю і вперше в кар’єрі отримала статус другої ракетки України.
Хоча найбільшого прогресу поміж українок досягла волинянка Катерина Завацька. Вигравши стотисячник ITF у французькому Контрексвіллі, Катерина зробила прогрес відразу на 63 позиції і піднялася на рекордне в кар’єрі 133-тє місце. Також вперше Завацька отримала статус п’ятої ракетки України.
Рейтинг WTA
(станом на 15.07.2019)
1. Ешлі Барті (Австралія) – 6605
2. Наомі Осака (Японія) – 6257
3. Кароліна Плішкова (Чехія) – 6055
4. Сімона Халеп (Румунія) – 5933
5. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 5130
6. Петра Квітова (Чехія) – 4785
7. Еліна Світоліна (Україна) – 4638
8. Слоан Стівенс (США) – 3802
9. Серена Вільямс (США) – 3411
10. Аріна Соболенко (Білорусь) – 3365
…
34. Даяна Ястремська (Україна) – 1619
36. Леся Цуренко (Україна) - 1556
66. Катерина Козлова (Україна) – 840
133. Катерина Завацька (Україна) – 479
137. Ангеліна Калініна (Україна) – 465
199. Марта Костюк (Україна) – 298
226. Дарина Лопатецька (Україна) – 254
331. Ольга Янчук (Україна) – 136
345. Валерія Страхова (Україна) – 127
405. Ганна Познихиренко (Україна) – 92
433. Дарина Снігур (Україна) – 78
467. Марина Чернишова (Україна) – 63