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    Рейтинг WTA: підйом Світоліної, друга позиція Ястремської і стрімкий злет Завацької

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    Еліна Світоліна повертає втрачене - Рейтинг WTA: підйом Світоліної, друга позиція Ястремської і стрімкий злет Завацької
    Еліна Світоліна повертає втрачене
    Великий теніс України

    В оновленому табелі про ранги позиції українок зазнали чималих змін

    Вімблдонський турнір, який вчора, 14 липня, завершився у Лондоні, вніс у рейтинг Жіночої тенісної асоціації чималі корективи. Новоспечена чемпіонка Сімона Халеп із Румунії піднялася на три позиції і стала четвертою, а фіналістка Серена Вільямс зі США – дев’ятою.

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    На 22 позиції піднялася півфіналістка Барбобартіра Стрицова з Чехії. Відтепер вона 32-га. Інша чешка Кароліна Мухова, котра програла у чвертьфіналі Еліні Світоліній, перестрибнула через 25 місць і стала 43-ю. Хоча найбільшого прогресу досягла 17-річна американка Корі Ґауфф, котра піднялася відразу на 172 позиції. Віднині вона – 141-ша.

    Українка Еліна Світоліна після першого в кар’єрі півфіналу Grand Slam піднялася з восьмого місця на сьоме. Елінина землячка-одеситка Даяна Ястремська завдяки рекордному для себе потраплянню в 1/8-му Wimbledon стала в рейтингу 34-ю і вперше в кар’єрі отримала статус другої ракетки України.

    Хоча найбільшого прогресу поміж українок досягла волинянка Катерина Завацька. Вигравши стотисячник ITF у французькому Контрексвіллі, Катерина зробила прогрес відразу на 63 позиції і піднялася на рекордне в кар’єрі 133-тє місце. Також вперше Завацька отримала статус п’ятої ракетки України.  

    Рейтинг WTA

    (станом на 15.07.2019)

    1. Ешлі Барті (Австралія) – 6605
    2. Наомі Осака (Японія) – 6257
    3. Кароліна Плішкова (Чехія) – 6055
    4. Сімона Халеп (Румунія) – 5933
    5. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 5130
    6. Петра Квітова (Чехія) – 4785
    7. Еліна Світоліна (Україна) – 4638
    8. Слоан Стівенс (США) – 3802
    9. Серена Вільямс (США) – 3411
    10. Аріна Соболенко (Білорусь) – 3365

    34. Даяна Ястремська (Україна) – 1619
    36. Леся Цуренко (Україна) - 1556
    66. Катерина Козлова (Україна) – 840
    133. Катерина Завацька (Україна) – 479
    137. Ангеліна Калініна (Україна) – 465
    199. Марта Костюк (Україна) – 298
    226. Дарина Лопатецька (Україна) – 254
    331. Ольга Янчук (Україна) – 136
    345. Валерія Страхова (Україна) – 127
    405. Ганна Познихиренко (Україна) – 92
    433. Дарина Снігур (Україна) – 78
    467. Марина Чернишова (Україна) – 63

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