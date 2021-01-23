ЗМІ: Міжнародний олімпійський комітет планує вакцинувати всіх учасників Ігор у Токіо

МОК працює разом зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щоб провести вакцинацію для спортсменів-учасників Ігор

Зараз немає жодних припущень, що спортсмени отримають пріоритетний доступ перед вразливими групами

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче провести вакцинацію всіх спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За даними видання, МОК працює разом зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щоб провести вакцинацію для спортсменів-учасників із країн, де національні програми вакцинації поки що не запущені.

Зараз немає жодних припущень, що спортсмени отримають пріоритетний доступ перед вразливими групами – їх вакцинуватимуть, дотримуючись черги, пише The Telegraph.

Переговори між представниками ініціативи COVAX та МОК активізувалися в кінці листопада, коли організатори Ігор у Токіо заявили, що спортсменам і глядачам наполегливо рекомендуватимуть отримати вакцину проти Covid-19.

До слова, уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів, проте остаточне рішення має бути прийнято до кінця весни.

Раніше газета The Times з посиланням на високопоставлене урядове джерело повідомила, що влада Японії негласно прийшла до висновку про необхідність скасування Олімпійських ігор в Токіо, відкладених на літо 2021 року через пандемію Covid-19.

У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.

Уряд Японії також заявив, що пізніше прийме рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.