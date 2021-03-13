Росіянам заборонили використовувати «Катюшу» на Олімпіаді в Токіо

Спортсмени з країн, які знаходяться під санкціями, як правило, йдуть під олімпійським прапором

Санкції передбачають невикористання навіть пісень, які асоціюються з країною

Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив Росії використовувати «Катюшу» замість гімну на Олімпійських іграх в Токіо та Пекіні. Про це повідомляє Inside the Games.

У CAS відзначили, що через санкції державний гімн Росії або будь-яка «пов'язана з Росією» пісня не може офіційно виконуватися або звучати в будь-якому місці проведення заходів на Іграх, в тому числі на церемоніях відкриття, закриття та вручення медалей.

«Комісія CAS вважає, що «будь-який гімн, пов'язаний з Росією» – це будь-яка пісня, пов'язана з країною, в тому числі «Катюша», – йдеться в заяві.

Російські гімн і прапор потрапили під заборону на найбільших змаганнях (Олімпіади та чемпіонату світу) до грудня 2022 року в межах санкцій у справі про маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії. В цілому різні санкції за порушення, пов'язані з допінгом, діють відносно Росії вже більше п'яти років. На Олімпіаді-2018 в Пхенчхані ця збірна вже була позбавлена гімну і прапора. Тоді на церемоніях нагородження виконувався гімн МОК і піднімався білий прапор з олімпійськими кільцями.

З 17 грудня 2020 року діють нові санкції. Використання російської символіки тепер заборонене в тому числі на Літній Олімпіаді та чемпіонатах світу.