В Японії визначилися з допуском глядачів на Олімпійські ігри

Закордонних уболівальників на стадіонах Токіо, ймовірно, не буде

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з глядачами, але відвідати стадіони зможуть тільки місцеві вболівальники. Так вирішив уряд Японії, який усіма силами намагається зупинити пандемію коронавіруса.

Як повідомляє інформагенція kyodonews, для того, аби це рішення набуло чинності, треба ще отримати санкцію від Міжнародного олімпійського комітету. Дистанційна зустріч представників японського уряду та МОКу відбудеться, як очікується, наступного тижня.

В Японії вирішили не пускати закордонних уболівальників через мутації коронавіруса. В різних країнах зафіксовані появи нових, більш заразних видів інфекції. Тому країна сонця, що сходить, вже зараз принципово обмежує потік туристів. Лікарям просто не вистачає часу, аби зупинити збільшення кількості хворих. У січні в Токіо фіксували по 2500 нових заражень людей на день.

Тим часом, на змагання вже продано близько 4,45 мільйона квитків, а запитів на повернення грошей за них уже 810 тисяч.

Олімпіада в Токіо мала відбутися влітку минулого року, але через пандемію коронавіруса має пройти з 23 липня по 8 серпня.

Естафета олімпійського вогню має початися 25 березня. Урочиста церемонія пройде без глядачів. Забіг триватиме протягом 121 дня. У заході візьмуть участь близько 10 тисяч бігунів.