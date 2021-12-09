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    Фанати «Динамо» влаштували жорстоку бійку в Лісабоні. Є поранені

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    Фанати київської команди влаштували безлад на вулицях Лісабону - Фанати «Динамо» влаштували жорстоку бійку в Лісабоні. Є поранені
    Фанати київської команди влаштували безлад на вулицях Лісабону
    фото з відкритих джерел

    Поліція стріляла в повітря, 54 вболівальника затримані

    Ультрас київського «Динамо» відзначилися з поганого боку перед матчем шостого туру Ліги чемпіонів з «Бенфікою». Фанати влаштували бійку, в якій постраждали більше десятка людей. 12 уболівальників звернулися за медичною допомогою, а 54-х хуліганів було затримано.

    В бійці брали участь фанати обох команд. Противники кидали один в одного фаєри, билися на кулаках.

    Аби навести порядок на вулицях Лісабона, поліції довелося зробити 17 пострілів у повітря.

    Нагадаємо, київське «Динамо» поступилося «Бенфіці» в шостому турі групового турніру Ліги чемпіонів (0:2). Португальський клуб обійшов «Барселону» і зіграє в 1/8 фіналу турніру. Українська команда, в свою чергу, припинила боротьбу в єврокубках.

    Раніше до плей-оф Юнацької ліги УЄФА вийшла динамівська команда 19-річних.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Бенфіка
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    Фанати «Динамо» влаштували жорстоку бійку в Лісабоні. Є поранені