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    Аналітики не бачать українців серед призерів Олімпіади в Пекіні

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    Олександр Абраменко сподівається здобути ще одну нагороду - Аналітики не бачать українців серед призерів Олімпіади в Пекіні
    Олександр Абраменко сподівається здобути ще одну нагороду
    фото з відкритих джерел

    На думку спеціалістів, нашим спортсменам не вдасться вибороти бодай медаль на Іграх-2022

    Компанія Gracenote, яка відслідковує поточні результати спортсменів, зробила прогноз на результати зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. На думку аналітиків, збірна України не завоює в Пекіні жодної нагороди.

    Медальний залік, за прогнозами компанії, виграє збірна Норвегії. Загалом на п’єдестал піднімуться 27 країн.

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    Втім, сподівання українських вболівальників дещо інші. Наші спортсмени претендуватимуть на нагороди у лижній акробатиці, де непогані результати демонструє олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, цього сезону фристайлісти вже піднімалися на подіум у міксті, а також, звичайно, є надія зачепитися за медаль у біатлоні.

    Раніше після провалу в естафеті титулованих сестер Семеренко перевели в другу команду.

    Тим часом США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. До них вже приєдналася ще одна країна.

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    Теги: Олімпіада США біатлон Китай фристайл
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    Аналітики не бачать українців серед призерів Олімпіади в Пекіні