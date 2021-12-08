Аналітики не бачать українців серед призерів Олімпіади в Пекіні

На думку спеціалістів, нашим спортсменам не вдасться вибороти бодай медаль на Іграх-2022

Компанія Gracenote, яка відслідковує поточні результати спортсменів, зробила прогноз на результати зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. На думку аналітиків, збірна України не завоює в Пекіні жодної нагороди.

Медальний залік, за прогнозами компанії, виграє збірна Норвегії. Загалом на п’єдестал піднімуться 27 країн.

Втім, сподівання українських вболівальників дещо інші. Наші спортсмени претендуватимуть на нагороди у лижній акробатиці, де непогані результати демонструє олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, цього сезону фристайлісти вже піднімалися на подіум у міксті, а також, звичайно, є надія зачепитися за медаль у біатлоні.

Раніше після провалу в естафеті титулованих сестер Семеренко перевели в другу команду.

Тим часом США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. До них вже приєдналася ще одна країна.