Пеле знову потрапив до лікарні

Пеле багато часу проводить у лікарні

Король футболу повернувся в стаціонар після перенесеної операції

Найкращий футболіст минулого століття за версією ФІФА Пеле знову опинився в лікарні. Про це повідомляє Reuters.

Нещодавно джерело повідомило, що Пеле знаходиться в лікарні Сан-Паулу, додавши, що гравець перебуває в стабільному стані і має бути виписаний у найближчі кілька днів.

Раніше Пеле переніс операцію з видалення новоутворення у товстій кишці. Незабаром після операції колишнього футболіста перевели до звичайної палати, а сам він заявив, що почувається добре. Пеле подякував усім за підтримку та запевнив, що «має намір зіграти 90 хвилин та додатковий час життя».

В останні роки Пеле боровся з низкою серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі з ускладненнями, пов'язаними з операцією із заміни кульшового суглоба, а також із захворюваннями нирок та передміхурової залози.