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    Пеле знову потрапив до лікарні

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    Пеле багато часу проводить у лікарні - Пеле знову потрапив до лікарні
    Пеле багато часу проводить у лікарні
    фото з відкритих джерел

    Король футболу повернувся в стаціонар після перенесеної операції

    Найкращий футболіст минулого століття за версією ФІФА Пеле знову опинився в лікарні. Про це повідомляє Reuters.

    Нещодавно джерело повідомило, що Пеле знаходиться в лікарні Сан-Паулу, додавши, що гравець перебуває в стабільному стані і має бути виписаний у найближчі кілька днів.

    Раніше Пеле переніс операцію з видалення новоутворення у товстій кишці. Незабаром після операції колишнього футболіста перевели до звичайної палати, а сам він заявив, що почувається добре. Пеле подякував усім за підтримку та запевнив, що «має намір зіграти 90 хвилин та додатковий час життя».

    В останні роки Пеле боровся з низкою серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі з ускладненнями, пов'язаними з операцією із заміни кульшового суглоба, а також із захворюваннями нирок та передміхурової залози.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Пеле
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    Пеле знову потрапив до лікарні