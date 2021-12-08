«Динамо» перервало вражаючу безпрограшну серію в Юнацькій лізі УЄФА

19-річні київські футболісти поступилися на виїзді «Бенфіці»

Молодіжна команда київського «Динамо» фінішувала на другому місці в груповому турнірі Юнацької ліги УЄФА. В останньому турі українці зустрічалися з «Бенфікою», з якою мали визначити, хто посяде підсумкове перше місце.

Киянам не щастило в завершальній стадії атак. «Бенфіку» двічі рятував каркас воріт після ударів Волошина. Господарі ж свій шанс використали. Перед свистком на перерву Семеду замкнув фланговий простріл – 1:0.

«Бенфіка» посіла перше місце в групі і вийшла до 1/8 фіналу турніру. Кияни зазнали першої поразки після чотирьох перемог і однієї нічиєї і стали другими. Тому в наступному році розпочнуть серію плей-оф зі стадії 1/16 фіналу.

Юнаки «Шахтаря» напередодні розтрощили «Шериф» – 6:0, проте до плей-оф Юнацької ліги не пройшли.

Перша команда «гірників» завершила єврокубкову кампанію без перемог. В останньому матчі ліги чемпіонів проти «Шерифа» «Шахтар» задовольнився нічиєю – 1:1.

«Динамо» останній матч в групі Ліги чемпіонів проведе 8 грудня проти «Бенфіки».