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    «Динамо» перервало вражаючу безпрограшну серію в Юнацькій лізі УЄФА

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    Кияни перервали 5-матчеву безпрограшну серію - «Динамо» перервало вражаючу безпрограшну серію в Юнацькій лізі УЄФА
    Кияни перервали 5-матчеву безпрограшну серію
    Фото: ФК Динамо

    19-річні київські футболісти поступилися на виїзді «Бенфіці»

    Молодіжна команда київського «Динамо» фінішувала на другому місці в груповому турнірі Юнацької ліги УЄФА. В останньому турі українці зустрічалися з «Бенфікою», з якою мали визначити, хто посяде підсумкове перше місце.

    Киянам не щастило в завершальній стадії атак. «Бенфіку» двічі рятував каркас воріт після ударів Волошина. Господарі ж свій шанс використали. Перед свистком на перерву Семеду замкнув фланговий простріл – 1:0.

    «Бенфіка» посіла перше місце в групі і вийшла до 1/8 фіналу турніру. Кияни зазнали першої поразки після чотирьох перемог і однієї нічиєї і стали другими. Тому в наступному році розпочнуть серію плей-оф зі стадії 1/16 фіналу.

    Юнаки «Шахтаря» напередодні розтрощили «Шериф» – 6:0, проте до плей-оф Юнацької ліги не пройшли.

    Перша команда «гірників» завершила єврокубкову кампанію без перемог. В останньому матчі ліги чемпіонів проти «Шерифа» «Шахтар» задовольнився нічиєю – 1:1.

    «Динамо» останній матч в групі Ліги чемпіонів проведе 8 грудня проти «Бенфіки».

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Бенфіка
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    «Динамо» перервало вражаючу безпрограшну серію в Юнацькій лізі УЄФА