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    Луческу окреслив головну проблему «Динамо»

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    Мірча Луческу похвалив футболістів після поразки - Луческу окреслив головну проблему «Динамо»
    Мірча Луческу похвалив футболістів після поразки
    Фото: УЄФА

    Кияни, на думку тренера, починають грати, коли пропускають голи

    Київське «Динамо» поступилося «Бенфіці» в шостому турі групового турніру Ліги чемпіонів (0:2). Португальський клуб обійшов «Барселону» і зіграє в 1/8 фіналу турніру. Українська команда, в свою чергу, припинила боротьбу в єврокубках. Чому «Динамо» показало незадовільний результат розповів тренер киян Мірча Луческу.

    «Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але в жодному разі не можу бути задоволений результатами, тому що ми могли набрати і більше очок. Проте не варто забувати, що вся наша задня лінія, всі захисники – молоді гравці, яким по 19-21 років. Їхня молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні, – сказав Луческу. – Не варто забувати, що майже в усіх матчах ми на рівних грали з серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри та зростанням своїх гравців. Мене турбує одне – вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів».

    Раніше до плей-оф Юнацької ліги УЄФА вийшла динамівська команда 19-річних.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Мірча Луческу
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    Луческу окреслив головну проблему «Динамо»