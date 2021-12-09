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    «Барселона» вперше за 21 рік не вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів. Визначилися 15 учасників 1/8 фіналу

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    &laquo;Баварія&raquo; не пустила &laquo;Барселону&raquo; до плей-оф Ліги чемпіонів - «Барселона» вперше за 21 рік не вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів. Визначилися 15 учасників 1/8 фіналу

    «Баварія» не пустила «Барселону» до плей-оф Ліги чемпіонів

    фото з відкритих джерел

    «Аталанта», де грає українець Руслан Малиновський, всій матч проведе 9 грудня

    Після зіграних 8 грудня матчів визначилися 15 із 16 учасників плей-офф Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті», «Парі Сен-Жермен», «Ліверпуль», «Атлетіко», «Аякс», «Спортінг», «Реал», «Інтер», «Баварія», «Бенфіка», «Манчестер Юнайтед», «Лілль», «Зальцбург», «Ювентус» та «Челсі».

    Вперше за 21 рік до плей-оф не вийшла «Барселона». Каталонців не пустила до 1/8 фіналу «Баварія», яка забила їм три «сухі м'ячі».

    Київське «Динамо» в останньому матчі групового турніру зазнало поразки від «Бенфіки» - 0:2.

    Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Аталанта» – «Вільярреал», який мав відбутися 8 грудня у Бергамо (Італія), був перенесений на 9 грудня через сильний снігопад. За підсумками цієї зустрічі буде визначено останнього учасника 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У цій грі гостей влаштує нічия, тоді як італійському клубу потрібна лише перемога.

    Чинним переможцем Ліги чемпіонів УЄФА є лондонський «Челсі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Аталанта»
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    «Барселона» вперше за 21 рік не вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів. Визначилися 15 учасників 1/8 фіналу