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Сьогодні «Шахтар» і «Дніпро-1» дізнаються суперників на євровесну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сьогодні «Шахтар» і «Дніпро-1» дізнаються суперників на євровесну
Усі команди розділені на два кошики
фото з відкритих джерел

«Шахтар» та «Дніпро-1» продовжують виступи у єврокубках

Сьогодні, 7 листопада, відбудeться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Початок жеребкування Ліги Європи – о 14.00, пряма трансляція буде доступна на сервісі Megogo.

Свого суперника на цій стадії дізнається «Шахтар» – «гірники» знаходяться у кошику команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів. В іншому – клуби, які посіли другі місця у своїх групах Ліги Європи.

Кошик 1: «Аякс», «Баєр», «Барселона», «Спортинг», «Зальцбург», «Шахтар», «Севілья», «Ювентус»

Кошик 2: «Манчестер Юнайтед», «Мідтьюлланд», «Нант», «Монако», ПСВ, «Ренн», «Рома», «Уніон»

Перші ігри пройдуть 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді – 23 лютого.

Сьогодні також пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Початок – о 15.00, пряма трансляція буде на сервісі Megogo.

Україну на цій стадії представлятиме «Дніпро-1», суперником дніпрян стане одна з команд, яка вилетіла з Ліги Європи.

Кошик 1: «Фіорентина», «Андерлехт», «Лех», «Партизан», «Дніпро-1», «Гент», ЧФР та «Базель».

Кошик 2: «Буде-Глімт», АЕК Ларнака, «Лудогорець», «Брага», «Шериф», «Лаціо», «Карабах» та «Трабзонспор».

Перші ігри пройдуть 16 лютого 2023 року, матчі-відповіді – 23 лютого.

Раніше стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера.

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Теги: жеребкування Ліга конференцій Ліга Європи ФК «Дніпро-1» ФК «Шахтар»

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