Фанати з Південної Кореї готують позов на €50 млн через неучасть Роналду в товариській грі
За умови проведення цієї гри, зірковий португалець мав зіграти 45 хвилин
Південнокорейські фанати jxenm отримати фінансову компенсацію після того, як нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду так і не вийшов на поле під час товариського матчу проти збірної зірок південнокорейської К-Ліги в Сеулі. За умови проведення цієї гри, португалець повинен був зіграти 45 хвилин, але так і залишився на лавці запасних.
Деякі вболівальники звернулися в юридичну фірму і готують позов на загальну суму в розмірі €50 млн, повідомляє BBC. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що організатори товариського матчу також можуть подати в суд на італійський клуб.
У підсумку матч «Ювентуса» і збірної зірок південнокорейської К-Ліги завершився внічию - 3:3. Після гри керівництво корейської ліги довелося принести уболівальникам вибачення за те, що в матчі не взяв участі Роналду.