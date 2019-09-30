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    Фани «Динамо» зірвали рекламу Медведчука на стадіоні

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    Фани&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - Фани «Динамо» зірвали рекламу Медведчука на стадіоні
    Фани «Динамо»
    WBC ultras

    Уболівальники киян позісмикували банери пропагандистських каналів і попередили, що такої «х...ні» більше не буде

    Ультрас київського «Динамо» зірвали рекламні банери каналів 112 та NewsOne перед матчем 9-го туру чемпіонату України проти «Дніпра-1».

    Телеканали NewsOne та 112 належать лідеру партії Опозиційна платформа За життя Віктору Медведчуку.

    «Цієї ×…ні тут не буде». Ультрас «Динамо» продовжують демонструвати своє вкрай негативне ставлення до усього, що пов’язане з ОПЗЖ*, та якимось чином торкається їхнього клубу. Цього разу вони зірвали банери медведчуківських телеканалів, які було розміщено на НСК «Олімпійський».

    * ОПЗЖ (опозиційна платформа за життя) – прокремлівська політична сила, членом парламентської фракції якої є Григорій Суркіс», - це дослівна цитата з популярного серед фанатів «Фейсбук»-пабліка UkrBall за підсумками того, що відбулося.

    Також на секторі киян був банер «Пустив ОПЗЖ в наш дім - в мить ворогом нам став усім», який вперше з'явився на попередньому матчі динамівців у Полтаві.

    «Динамо» перемогло в матчі – 2:0.

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