Фани «Динамо» зірвали рекламу Медведчука на стадіоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фани «Динамо» WBC ultras

Уболівальники киян позісмикували банери пропагандистських каналів і попередили, що такої «х...ні» більше не буде

Ультрас київського «Динамо» зірвали рекламні банери каналів 112 та NewsOne перед матчем 9-го туру чемпіонату України проти «Дніпра-1».

Телеканали NewsOne та 112 належать лідеру партії Опозиційна платформа За життя Віктору Медведчуку.

«Цієї ×…ні тут не буде». Ультрас «Динамо» продовжують демонструвати своє вкрай негативне ставлення до усього, що пов’язане з ОПЗЖ*, та якимось чином торкається їхнього клубу. Цього разу вони зірвали банери медведчуківських телеканалів, які було розміщено на НСК «Олімпійський».

* ОПЗЖ (опозиційна платформа за життя) – прокремлівська політична сила, членом парламентської фракції якої є Григорій Суркіс», - це дослівна цитата з популярного серед фанатів «Фейсбук»-пабліка UkrBall за підсумками того, що відбулося.

Також на секторі киян був банер «Пустив ОПЗЖ в наш дім - в мить ворогом нам став усім», який вперше з'явився на попередньому матчі динамівців у Полтаві.

«Динамо» перемогло в матчі – 2:0.