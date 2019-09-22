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    Динамівські ультрас попередили Суркіса, що не пробачать йому експлуатації клубного бренду в політиці (фото)

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    Сектор ультрас киян у Полтаві - Динамівські ультрас попередили Суркіса, що не пробачать йому експлуатації клубного бренду в політиці (фото)
    Сектор ультрас киян у Полтаві
    Ultras.org.ua

    Відповідний текстовик з’явився під час матчу киян у Полтаві

    «Пустив ОПЗЖ с наш дім – в мить ворогом нам став усім», - полотнище такого змісту з’явилося під час сьогоднішнього матчу команди київського «Динамо» в рамках восьмого туру футбольного чемпіонату України в Полтаві, де «біло-сині» розгромили 5:0 «Ворсклу».

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    Цей текстовик – реакція ультрас на неприховуване використання динамівського бренду в інтересах опозиційної платформи «За життя» 17-м номером політичної сили Григорієм Суркісом.

    Вивели з себе фанатів останні події навколо участі ОПЗЖ у турнірі парламентських команд, який і проводився на динамівській базі в Конча-Заспі, і трансляція події велася на офіційному клубному Youtube-каналі.

    Але головне – тренування медведчуківців напередодні проводилося на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Та ще й легендарний у минулому футболіст киян Володимир Мунтян виконував функції тренера. Можливо, в ОПЗЖ й не мали на меті самого факту тренування афішувати. Однак про публічність через власні соцмережі подбав їхній депутат Ілля Ківа.

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    Динамівські ультрас попередили Суркіса, що не пробачать йому експлуатації клубного бренду в політиці (фото)
    Динамівські ультрас попередили Суркіса, що не пробачать йому експлуатації клубного бренду в політиці (фото)
    Сомережі Іллі Ківи

    Нагадаємо, що під час попереднього матчу «Динамо» з чернігівською «Десною» фанати вивісили банер на згадку про 34-ті роковини смерті Василя Стуса.  

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