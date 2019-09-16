«Як тілом торгують дівки»: бразилець Мораєш перед українським хотів прийняти румунське громадянство



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Нові українці Жуніор Мораєш і Марлос ФК «Шахтар»

У цього футболіста своє уявлення про честь і гідність

Нападник донецького «Шахтаря» Жуніор Мораєш, який свій шлях у Європі починав у 2010 році, перейшовши з Санту-Андре в румунську «Ґлорію» з Бистриці за 10 тисяч євро, вже через рік міг опинитись у «Стяуа» з Бухареста.

Власник бухарестського клубу Джіджі Бекалі був готовий виділити на трансфер 1 мільйон євро, але відмовився доплатити ще 100 тисяч євро комісійних агенту футболіста, через що угода зірвалася.

«Так, я хотів тоді перейти у «Стяуа». Мені хотілося спробувати свої сили в цьому клубі і, ймовірно, у збірній Румунії. Тоді я відчував себе дуже добре там. Румунія була гостинною до мене, і там залишилося багато приємних вражень і досвіду, яким я дорожу до сьогодні. Я був би щасливий, якби повернувся туди. Зробив би це з великим задоволенням», – передає слова Мораєша Sport.ua.

Нагадаємо, в лютому 2011 року Жуніор Мораєш за 1,25 мільйонів євро перейшов у донецький «Металург». Згодом він поповнив ряди київського «Динамо», звідки, проявивши виключну принциповість, зі скандалом перейшов у розташування головних ворогів киян, донецького «Шахтаря».

З того моменту Мораєш є головним об’єктом ненависті київських ультрас.