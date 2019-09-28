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    «Верес» вигнав вихованця київського «Динамо»

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    Євген Морозенко залишився без клубу - «Верес» вигнав вихованця київського «Динамо»
    Євген Морозенко залишився без клубу
    UA-Футбол

    Євген Морозенко вже не підходить навіть клубам другої ліги

    Клуб другої ліги «Верес» із Рівного і Євген Морозенко домовилися про припинення співпраці. Таке офіційне формулювання події дає прес-служба клубу.

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    Зараз триває юридичне завершення процедури дострокового припинення контракту. Це викликано тим, що у гравця і тренерського штабу різне бачення тактики і організації гри на футбольному полі.

    «Євген Морозенко – індивідуально сильний гравець зі своїм ігровим почерком. Впевнений, він зможе грати на високому рівні. Бажаю йому знайти свою команду. У народному клубі «Верес» не все у нього виходило так, як хотів клуб і сам гравець. Ми домовилися, що Євгену потрібні нові виклики. А наші цілі незмінні – перемога в кожній грі. Команда готується до дуже важливої гри з «Поділлям». У нас є колектив, який готовий працювати на результат», - сказав головний тренер «Вереса» Юрій Вірт.

    27-річний Морозенко є вихованцем київського «Динамо». За свою кар'єру встиг пограти за чеський «Слован», «Говерлу», «Олександрію», грузинську «Гурію», донецький «Олімпік», «Чорноморець» і «Верес».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Верес Євген Морозенко Друга ліга Юрій Вірт
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