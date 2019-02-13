Міцний горішок: «Айнтрахт» дядька Адді, який перемагав і «Шахтар», і «Динамо»

«Айнтрахт» зголоднів за титулами Офіційний сайт ФК «Айнтрахт»

Франкфуртський клуб — фаворит у протистоянні 1/16 фіналу Ліги Європи з «Шахтарем»

Завтра, 14 лютого, о 22:00 в Харкові донецький «Шахтар» зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти п’ятої команди німецької Бундесліги — франкфуртського «Айнтрахта».

Навряд чи варто вважати жереб, який в першому раунді плей-оф Ліги Європи вибрав для чемпіонів України саме такого суперника, вдалим для української команди. В суперниках у «Шахтаря» - сильний і зірковий колектив, який до того ж уже поновив свою участь у внутрішній першості (на відміну від донеччан). А ще франкфуртський колектив очолює наставник, який не так давно в єврокубках долав обох грандів українського футболу – і «Шахтар», і «Динамо».

Незважаючи на те, що «орли» (так називають в Німеччині цю команду) в Бундеслізі наразі не входять до топових колективів, на статус «третьої сили» чи «порушника спокою» вони цілком можуть претендувати. Показовим у цьому сенсі для франкфуртців був минулий сезон. Команда хоча й фінішувала достоту низько в турнірній таблиці (на восьмій сходинці), однак зуміла перемогти в фіналі Кубка Німеччини головного фаворита - «Баварію». Цей успіх для «Айнтрахту» став першим за останні тридцять (!) років. Після того тріумфу наставника команди Ніко Ковача оперативно було запрошено до «Баварії». Відмовити своїй колишній команді хорват не зміг. І на вакантне місце було запрошено австрійського фахівця Адольфа (Адді) Гюттера.

2016-й. Адді Гюттер з хлопцями із «Янґ Бойза» вибив із Ліги чемпіонів «Шахтар». Фото - EPA

Старт для 48-річного тренера на чолі «Айнтрахту» - гірше не придумаєш. Його підопічні програли «Баварії» в Суперкубку країни, поступилися в першому ж раунді Кубка Німеччини нижчоліговому «Ульму», а в стартових п’яти турах чемпіонату назбирали лише чотири бали. Тренерське крісло під колишнім наставником швейцарського «Янґ Бойза», який привів свій уже колишній клуб до перемоги в національній першості уперше за останні 32 роки, захиталося. Проте герру Адді вдалося досить швидко навести лад у «підшефному» господарстві. Після стартового провалу в чемпіонаті його підлеглі видали серію із семи поспіль поєдинків без поразок, що значно покращило турнірне становище «орлів». «Айнтрахт» зіграє проти «Шахтаря» перший поєдинок у статусі п’ятої команди Бундесліги.

Проте головний чинник, яким Гюттер «підкупив» своїх клубних боcсів - вдалий виступ у груповому турнірі Ліги Європи. Там на володаря Кубка Німеччини чекали грізні опоненти – «Лаціо» й «Марсель» (був ще й кіпрський «Аполлон», який виявився достоту міцним горішком). Проте франкфуртці не помітили своїх опонентів, вигравши в усіх шести матчах. Таким чином, «Айнтрахт» став першим колективом із Німеччини, якому вдалося здобути максимальний результат на цьому відрізку турніру.

Один з ключових гравців франкфуртського клубу - хорват Анте Ребіч

За рахунок чого ж Гюттер зміг реанімувати свою команду? Перш за все, він суттєво змінив тактичний малюнок. До нього «Айнтрахт» діяв у звичній радше для нашого, аніж «їхнього» футболу, моделі в обороні – з чотирма захисниками. Австрієць видозмінив цю формулу: тепер «Айнтрахт» діє з трьома центрбеками і двома фланговими, які відповідають за весь край. Приблизно таку ж схему використовував старий знайомий «Шахтаря» по груповому турніру Ліги чемпіонів – «Гоффенгайм». Проти такого формату донецькій команді діяти дуже важко, адже у внутрішній першості вона звикла грати в інший футбол, проти інших (слабкіших) суперників.

«Лінійні» гравці «Айнтрахту» значно додали міці команді Гюттера. Причому не лише в обороні, а і в атаці. А ще новий тренер привчив «орлів» до високого пресингу. Своїх суперників франкфуртці зустрічають уже на чужій половині поля. Швидкий, колючий, «вертикальний» футбол із мінімумом часу на роздуми й такою ж кількістю передач – ось так грає нинішній «Айнтрахт». Особливо потужно виглядають «орли» в рідних стінах – на «Коммерцбанк-Арені».

Для «Шахтаря», який звик домінувати на полі, розігрувати до останнього, така манера гри опонента апріорі буде незручною.

А ось тренера «Айнтрахта» можна вважати уже зараз незручним для «гірників». Справа в тому, що донеччани в 2016 році вже перетиналися з цим тренером, коли він очолював «Янґ Бойз». У кваліфікації чемпіонської Ліги тоді взяв гору саме колектив австрійця. Цікаво, що й проти нашого «Динамо» Гюттер зі своїми «молодими хлопаками» виявився непереборною перешкодою: кияни, як і «гірники», в «кваліфайні» Ліги чемпіонів були змушені капітулювати. Певно, в цього наставника є дійсно щось таке, що дозволяє йому здобувати результат практично на «порожньому» місці.

«Айнтрахт» - володар Кубка УЄФА-1979/1980. Фото з соцмереж

Хоча назвати нинішній колектив Гюттера провінційним – як мінімум недоречно. У «Айнтрахта» - довга й достоту цікава історія. Команда була чемпіоном Німеччини, вигравала Кубок УЄФА, грала в фіналі Кубка чемпіонів. В 1993 році в «Айнтрахта» відбулася досі єдина зустріч в єврокубках із представником незалежної України – «Дніпром». Тоді успіх за підсумками двох поєдинків святкували німці. Щоправда, ті звитяги в далекому минулому, однак в «новій ері» франкфуртський клуб переживає ренесанс. Це, безумовно, не гранд Бундесліги, проте міцний і солідний опонент.

До речі, за підрахунками авторитетного порталу Transfermarkt, нинішня ринкова вартість футболістів «Айнтрахту» практично в два рази вища, ніж гравців «Шахтаря» (226 мільйонів євро проти 106-ти). Нині найвище котирується молодий лідер атак «орлів» Лука Йовіч. Його приблизна вартість на трансферному ринку – майже сорок мільйонів у європейській валюті. Це приблизно стільки, скільки «дають» одразу за трьох лідерів «Шахтаря» - Марлоса, Тайсона й Ісмаїлі.

У поточному сезоні Лука Йовіч забив вже 14 голів. Фото - Twitter «Айнтрахту»

Проте не лише одним Йовічем, який, між іншим, у одному поєдинку зумів забити одразу п’ять м’ячів (проти «Фортуни» з Дюссельдорфа) цінний і могутній нинішній «Айнтрахт». На позиції піднападника діє віце-чемпіон світу Анте Ребіч. Причому хорват може зіграти не лише як асистент, а й зміститися на лінію атаки. Що з себе представляє цей футболіст, чітко показав останній мундіаль. У парі з Йовічем зазвичай грає французький форвард Алле. Він не такий «розкручений», як серб, проте саме він за системою «гол+пас» є найкращим у чемпіонаті Німеччини.

Не «подарунки» в «Айнтрахта» підібралися і в інших змагальних ланках. У воротах – Трапп, відомий за виступами в «Парі Сен-Жермен». В обороні виокремлюється молодий француз Ндіка. Хлопцю всього лише 19, проте він вже вважається одним із найкращих серед своїх колег по Бундеслізі. В середній лінії «роблять погоду» досвідчені де Ґузман і Желсон Фернандеш.

Орієнтовний склад «Айнтрахту»: Трапп - Да Коста, Ндіка, Абрахам, Гасебе, Костіч — де Гузман, Желсон Фернандеш — Ребіч, Алле, Йовіч

Тактична розстановка під час попереднього матчу команди в Бундеслізі

Словом, ні кадрово, ні тактично, ні ментально «Айнтрахт» не поступається чемпіонові України. Відтак для того, щоб пройти цю команду в Лізі Європи, «гірникам» потрібно якщо й не стрибнути вище своєї голови, то зіграти на максимумі обертів.