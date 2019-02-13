Фонсека назвав футболіста, який точно зіграє з «Айнтрахтом»



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Паулу Фонсека стверджує, що знайшов заміну Ракицькому Офіційний сайт ФК Шахтар

Цей футболіст - заміна Ракицькому

Головний тренер «Шахтаря» дуже сподівається на підтримку вболівальників у Харкові.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека відповів на питання журналістів напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з «Айнтрахтом».

«Підготовка проходила нормально, команда не пережила великих змін, - сказав тренер. - Наші принципи, наша гра вже давно створена, гравці знайомі з нею. Було важливо фізично підготувати гравців до першої гри. Подивимося, як все пройде. Ми гратимемо тільки на перемогу. Перемігши в цьому матчі, ми відчуємо себе впевненіше в другому. Для нас головне - обіграти суперника і пройти далі.

Так, у нашій команді Ракицький був дуже важливим елементом. Але у нас є достатньо гравців, стосовно цього я зовсім не хвилююся. Ми постараємося знайти йому заміну, завтра на цій позиції зіграє Хочолава. Сподіваюся, він впорається і зробить все правильно.

Чи є шанс вийти на поле у новачків? Якщо вони в заявці, значить ми їм довіряємо і вони готові вийти на поле. Чи будуть вони грати в стартовому складі - ви побачите завтра».

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» - «Айнтрахт» відбудеться 14 лютого. Початок – о 22:00 за київським часом.