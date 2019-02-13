Вони розчавили «Мілан»: «Олімпіакос», команда, яка не боїться грати з чотирма форвардами

Навесні «Олімпіакос» збирається сконцентруватися на єврокубках Twitter «Олімпіакоса»

Представляємо суперника команди київського «Динамо»

Трохи більше ніж через добу, о 19:55 14 лютого, в Піреї на збудованому за кошт засновників клубу «Олімпіакос» братів Адріанопулосів стадіоні «Ґеорґіос Караїскакіс» київське «Динамо» розпочне весняну частину сезону-2018/2019. Наша команда вважається аутсайдером у протистоянні з місцевим червоно-білим клубом, але спробує переконати загал у протилежному.

Історичні паралелі

Грецький і український клуби, які повинні визначити сильнішого в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, створені практично в один час — 1925-му і 1927 роках відповідно. Зрозуміло, що два роки в історичному розрізі — мізер. Інша схожість полягає в тому, що і «Олімпіакос», і «Динамо» — єдині за всю історію своїх країн клуби, які не вибували з елітного дивізіону національного чемпіонату жодного разу (з урахуванням, що у киян таких чемпіонатів було два — совєцький і український). Різниця у титулах. «Олімпіакос» - 44-разовий чемпіон Греції, тоді як «Динамо» має 13 чемпіонств за часи СССР і 15 — у першостях незалежної України.

Щоправда, кияни мають чим апелювати: у їхньому клубному музеї стоїть відразу три єврокубки (два Кубки кубків і Суперкубок УЄФА), тобі як вищим досягненням пірейців на континентальній арені є чвертьфінали Кубка кубків-1992/1993 і Ліги чемпіонів-1998/1999. У першому випадку «Олімпіакос» поступився мадридському «Атлетіко», в другому — туринському «Ювентусу». «Динамо» натомість у півфінали Кубка/Ліги чемпіонів виходило тричі.

У чвертьфінал Кубка кубків «Олімпіакос» вийшов під керівництвом динамівської легенди Олега Блохіна. Фото - twitter «Олімпіакоса»

Власне, Ліга Європи для «Олімпіакоса» в поточному сезоні залишається головним пріоритетом на весну. Реальних шансів на чемпіонство команда позбулася, поступившись минулої неділі ПАОКу з Салоніків. З іншого боку, засуджувати пірейців аж надто суворо не варто. Бо їхні 14 перемог, 3 нічиїх і 3 поразки у грецькій Суперлізі — не такий вже й поганий результат. То якраз той випадок, коли друге місце є свідченням не власної слабкості, а сили конкурента. ПАОК у поточному чемпіонаті виграв 18 матчів з 20-ти, двічі зігравши внічию. Якби не невиразна гра на старті сезону (поразки ПАОКу та ОФІ, нічия з АЄКом), то ситуація для команди Педру Мартінша й узагалі була б цілком пристойною.

Тим паче, що згадуваним вище матчем проти ПАОКа Развана Луческу перервалася серйозна безпрограшна серія «Олімпіакоса», яка складала 13 матчів (10 перемог і 3 нічиїх) і тягнулася з 29 листопада минулого року, коли пірейці поступилися 0:1 у Севільї в поєдинку групового турніру Ліги Європи «Бетісу».

Натхненні перемогою над «Міланом»

Португальський спеціаліст Педру Мартінш, який очолив «Олімпіакос» у квітні минулого року, може занести собі нинішню єврокампанію до активу. Після непереконливого першого кола в груповому турнірі (поразки від «Мілана» і «Бетіса» при одній перемозі над «Дюделанжем» з Люксембурга), пірейці наростили м’язи в кінцівці.



Найбільшою підставою для гордості вболівальники «Олімпіакоса» вважають звитягу над «Міланом» у заключному турі. Пірейцям у цій зустрічі було мало просто виграти — вимагалося відіграти виїзні 1:3. У разі поразки за сумою двох матчів далі йшов «Мілан». Проте «Олімпіакос» зіграв дивовижно і значна заслуга в тому успіху — їхніх ультрас. Грізна розтяжка вздовж усієї бічної трибуни перед матчем, майже ураганний грім людських голосів у чаші «Караїскакіса» подіяли деморалізуюче навіть на футболістів такого легендарного клубу як «Мілан». Готуючи футболістів до завтрашнього матчу, тренерський штаб «Динамо» не повинен ігнорувати вболівальницького фактору.

Матч проти «Мілана». Складно не злякатися. Фото - twitter «Олімпіакоса»

Але повернемося до «Мілана». Маючи попереду нападників калібру Іґуаїна і Кутроне, «Россонері» чомусь вирішили за краще закритися на власній половині і тримати здобуту вдома перевагу. Особливо оборонні акценти підсилися після безгольового першого тайму. Від цієї згубної стратегії у минулі роки неодноразово страждали суперники «Мілана». У Піреї ж була покарана команда Дженнаро Ґаттузо.



Азарту господарям додав м’яч, забитий центральним оборонцем Папом Сіссе після подачі кутового. Не минуло й десяти хвилин, як Крістіан Сапата після дальнього пострілу Ґільєрме зрізав м’яч у власні ворота — 2:0. І хоч той же Сапата дуже швидко скоротив відставання, «Олімпіакос» свого вже не віддав. Хлопці Мартінша помчали вперед, заробили право на пенальті, а капітан Костас Фортуніс його впевнено реалізував. У Мілані пірейці програли з тими ж 1:3, але в плей-оф завдяки ліпшій загальній різниці м’ячів виходили саме вони, а не італійський ґранд.

Олімпіакос - Мілан - 3:1

Атакувальні акценти

Сучасний «Олімпіакос» - повний антипод «Мілану» Ґаттузо. В тому аспекті, що команда чітко притримується атакувальних акцентів. У більшості матчів Педру Мартінш застосовує розстановку 1 — 4 — 3 — 3. Більше того, дуже часто «Олімпіакос» завдяки вмінню згадуваного Фортуніса грати як на вістрі, так і у відтяжці діє навіть у чотири нападники, що для сучасного футболу є великою рідкістю.

І найголовніше, що нападників високого класу Мартіншу теж не бракує. На вістрі, окрім Фортуніса, здатні зіграти іспанець Міґель Ґерреро і єгиптянин Ахмед Хассан. З країв у атаці як правило діють португалець Даніел Поденсе і Лазарос Хрістодулопулос. Щоправда, при всьому багатстві вибору постать Фортуніса все ж залишається ключовою. Через травму в першому матчі проти «Динамо» Костас вочевидь не зіграє і для «Олімпіакоса» це може бути великою проблемою.

Цікаво, що саме Фортуніс наразі є найкращим бомбардиром «Олімпіакоса» в поточному сезоні. Він забив сім м’ячів, тоді як Ґерреро — п’ять, Хрістодулопулос — чотири, Ахмед Хассан і Поденсе — по три. Не густо, погодьтеся.

Васіліс Торосідіс - легенда «Олімпіакоса». Фото - twitter «Олімпіакоса»

Також під запитанням участь у грі основного правого крайнього оборонця Омара Ельабдельауї. Норвежець травмувався ще два тижні тому і пропустив ключовий матч грецької Суперліги проти ПАОКа. В основі його замінив 33-річний Васіліс Торосідіс, екс-гравець італійської «Роми», легенда «Олімпіакоса», який виступав за клуб з 2007-го по 2013-й роки, потім перебрався в Італію і повернувся в рідну домівку напередодні поточного сезону. Торосідіс, звісно, дуже надійний футболіст, але тієї стрімкості в атаці, яку дає Ельабдельауї, Васіліс дати не здатен. Вже не здатен.

Якщо Омар все ж вийде проти киян на поле «Караїскакоса», то фланги будуть основною зброєю греків. Адже зліва в «Олімпіакоса» діє не менш стрімкий, здатний контролювати свій край від прапорця до прапорця Леандро Кутріс.

Загалом окрім двох-трьох позицій, склад «Олімпіакоса» на матч з «Динамо» виглядає доволі прогнозовано. Це ті люди, які виходили в складі греків в усіх ключових протистояннях поточного сезону. Дискусії можуть виникати лише стосовно позицій, на яких виступають травмовані футболісти, вістря атаки, де можуть зіграти Ґерреро чи Хассан, опорної зони, де є вибір між Маді Камарою і Бібрасом Натхо і місцем лівого вінґера, на якому проти ПАОКа доволі слабо відіграв Хрістодулопулос.

Орієнтовний склад «Олімпіакоса»: Жозе Ша — Ельабдельауї (Торосідіс), Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч, Леонардо Кутріс — Маді Камара (Натхо), Ґільєрме — Ахмед Хассан (Фортуніс) — Поденсе, Міґель Ґерреро, Хрістодулопулос (Жіль Діаш)

Тренер «Олімпіакоса» Педру Мартінш. Фото - twitter «Олімпіакоса»

Зауважимо, що контракт Педру Мартінша з «Олімпіакосом» чинний до червня 2020 року. Втім, сказати, що португалець може почуватися спокійно, навряд чи можна. Гарячковість власників «Олімпіакоса» загальновідома і ще не гарантія, що вони після дострокового фіаско у внутрішньому чемпіонаті стерплять ранній виліт з Ліги Європи. Тому зрозуміло, що «Олімпіакос» у зустрічі з «Динамо» захоче перемогти. Тільки чи погодиться з цими прагненнями наша команда?

Іван Вербицький, «Главком»