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    Вони розчавили «Мілан»: «Олімпіакос», команда, яка не боїться грати з чотирма форвардами

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Навесні &laquo;Олімпіакос&raquo; збирається сконцентруватися на єврокубках - Вони розчавили «Мілан»: «Олімпіакос», команда, яка не боїться грати з чотирма форвардами
    Навесні «Олімпіакос» збирається сконцентруватися на єврокубках
    Twitter «Олімпіакоса»

    Представляємо суперника команди київського «Динамо»

    Трохи більше ніж через добу, о 19:55 14 лютого, в Піреї на збудованому за кошт засновників клубу «Олімпіакос» братів Адріанопулосів стадіоні «Ґеорґіос Караїскакіс» київське «Динамо» розпочне весняну частину сезону-2018/2019. Наша команда вважається аутсайдером у протистоянні з місцевим червоно-білим клубом, але спробує переконати загал у протилежному.

    Історичні паралелі

    Грецький і український клуби, які повинні визначити сильнішого в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, створені практично в один час — 1925-му і 1927 роках відповідно. Зрозуміло, що два роки в історичному розрізі — мізер. Інша схожість полягає в тому, що і «Олімпіакос», і «Динамо» — єдині за всю історію своїх країн клуби, які не вибували з елітного дивізіону національного чемпіонату жодного разу (з урахуванням, що у киян таких чемпіонатів було два — совєцький і український). Різниця у титулах. «Олімпіакос» - 44-разовий чемпіон Греції, тоді як «Динамо» має 13 чемпіонств за часи СССР і 15 — у першостях незалежної України.

     Читайте також: До матчу «Динамо» - «Олімпіакос». У 1992-му пасивний «Чорноморець» розступався перед греками Блохіна

    Щоправда, кияни мають чим апелювати: у їхньому клубному музеї стоїть відразу три єврокубки (два Кубки кубків і Суперкубок УЄФА), тобі як вищим досягненням пірейців на континентальній арені є чвертьфінали Кубка кубків-1992/1993 і Ліги чемпіонів-1998/1999. У першому випадку «Олімпіакос» поступився мадридському «Атлетіко», в другому — туринському «Ювентусу». «Динамо» натомість у півфінали Кубка/Ліги чемпіонів виходило тричі.

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    У чвертьфінал Кубка кубків «Олімпіакос» вийшов під керівництвом динамівської легенди Олега Блохіна. Фото - twitter «Олімпіакоса»

    Власне, Ліга Європи для «Олімпіакоса» в поточному сезоні залишається головним пріоритетом на весну. Реальних шансів на чемпіонство команда позбулася, поступившись минулої неділі ПАОКу з Салоніків. З іншого боку,  засуджувати пірейців аж надто суворо не варто. Бо їхні 14 перемог, 3 нічиїх і 3 поразки у грецькій Суперлізі — не такий вже й поганий результат. То якраз той випадок, коли друге місце є свідченням не власної слабкості, а сили конкурента. ПАОК у поточному чемпіонаті виграв 18 матчів з 20-ти, двічі зігравши внічию. Якби не невиразна гра на старті сезону (поразки ПАОКу та ОФІ, нічия з АЄКом), то ситуація для команди Педру Мартінша й узагалі була б цілком пристойною.

    Тим паче, що згадуваним вище матчем проти ПАОКа Развана Луческу перервалася серйозна безпрограшна серія «Олімпіакоса», яка складала 13 матчів (10 перемог і 3 нічиїх) і тягнулася з 29 листопада минулого року, коли пірейці поступилися 0:1 у Севільї в поєдинку групового турніру Ліги Європи «Бетісу».

    Натхненні перемогою над «Міланом»

    Португальський спеціаліст Педру Мартінш, який очолив «Олімпіакос» у квітні минулого року, може занести собі нинішню єврокампанію до активу. Після непереконливого першого кола в груповому турнірі (поразки від «Мілана» і «Бетіса» при одній перемозі над «Дюделанжем» з Люксембурга), пірейці наростили м’язи в кінцівці.

    Найбільшою підставою для гордості вболівальники «Олімпіакоса» вважають звитягу над «Міланом» у заключному турі. Пірейцям у цій зустрічі було мало просто виграти — вимагалося відіграти виїзні 1:3. У разі поразки за сумою двох матчів далі йшов «Мілан». Проте «Олімпіакос» зіграв дивовижно і значна заслуга в тому успіху — їхніх ультрас. Грізна розтяжка вздовж усієї бічної трибуни перед матчем, майже ураганний грім людських голосів у чаші «Караїскакіса» подіяли деморалізуюче навіть на футболістів такого легендарного клубу як «Мілан».  Готуючи футболістів до завтрашнього матчу, тренерський штаб «Динамо» не повинен ігнорувати вболівальницького фактору.

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    Матч проти «Мілана». Складно не злякатися. Фото - twitter «Олімпіакоса»

    Але повернемося до «Мілана». Маючи попереду нападників калібру Іґуаїна і Кутроне, «Россонері» чомусь вирішили за краще закритися на власній половині і тримати здобуту вдома перевагу. Особливо оборонні акценти підсилися після безгольового першого тайму. Від цієї згубної стратегії у минулі роки неодноразово страждали суперники «Мілана». У Піреї ж була покарана команда Дженнаро Ґаттузо.

    Азарту господарям додав м’яч, забитий центральним оборонцем Папом Сіссе після подачі кутового. Не минуло й десяти хвилин, як Крістіан Сапата після дальнього пострілу Ґільєрме зрізав м’яч у власні ворота — 2:0. І хоч той же Сапата дуже швидко скоротив відставання, «Олімпіакос» свого вже не віддав. Хлопці Мартінша помчали вперед, заробили право на пенальті, а капітан Костас Фортуніс його впевнено реалізував. У Мілані пірейці програли з тими ж 1:3, але в плей-оф завдяки ліпшій загальній різниці м’ячів виходили саме вони, а не італійський ґранд.

    Олімпіакос - Мілан - 3:1

    Атакувальні акценти

    Сучасний «Олімпіакос» - повний антипод «Мілану» Ґаттузо. В тому аспекті, що команда чітко притримується атакувальних акцентів. У більшості матчів Педру Мартінш застосовує розстановку 1 — 4 — 3 — 3. Більше того, дуже часто «Олімпіакос» завдяки вмінню згадуваного Фортуніса грати як на вістрі, так і у відтяжці діє навіть у чотири нападники, що для сучасного футболу є великою рідкістю.

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    І найголовніше, що нападників високого класу Мартіншу теж не бракує. На вістрі, окрім Фортуніса, здатні зіграти іспанець Міґель Ґерреро і єгиптянин Ахмед Хассан. З країв у атаці як правило діють португалець Даніел Поденсе і Лазарос Хрістодулопулос. Щоправда, при всьому багатстві вибору постать Фортуніса все ж залишається ключовою. Через травму в першому матчі проти «Динамо» Костас вочевидь не зіграє і для «Олімпіакоса» це може бути великою проблемою.

    Цікаво, що саме Фортуніс наразі є найкращим бомбардиром «Олімпіакоса» в поточному сезоні. Він забив сім м’ячів, тоді як Ґерреро — п’ять, Хрістодулопулос — чотири, Ахмед Хассан і Поденсе — по три. Не густо, погодьтеся.

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    Васіліс Торосідіс - легенда «Олімпіакоса». Фото - twitter «Олімпіакоса»

    Також під запитанням участь у грі основного правого крайнього оборонця Омара Ельабдельауї. Норвежець травмувався ще два тижні тому і пропустив ключовий матч грецької Суперліги проти ПАОКа. В основі його замінив 33-річний Васіліс Торосідіс, екс-гравець італійської «Роми», легенда «Олімпіакоса», який виступав за клуб з 2007-го по 2013-й роки, потім перебрався в Італію і повернувся в рідну домівку напередодні поточного сезону. Торосідіс, звісно, дуже надійний футболіст, але тієї стрімкості в атаці, яку дає Ельабдельауї, Васіліс дати не здатен. Вже не здатен.

    Якщо Омар все ж вийде проти киян на поле «Караїскакоса», то фланги будуть основною зброєю греків. Адже зліва в «Олімпіакоса» діє не менш стрімкий, здатний контролювати свій край від прапорця до прапорця Леандро Кутріс.

    Загалом окрім двох-трьох позицій, склад «Олімпіакоса» на матч з «Динамо» виглядає доволі прогнозовано. Це ті люди, які виходили в складі греків в усіх ключових протистояннях поточного сезону. Дискусії можуть виникати лише стосовно позицій, на яких виступають травмовані футболісти, вістря атаки, де можуть зіграти Ґерреро чи Хассан, опорної зони, де є вибір між Маді Камарою і Бібрасом Натхо і місцем лівого вінґера, на якому проти ПАОКа доволі слабо відіграв Хрістодулопулос.

    Орієнтовний склад «Олімпіакоса»: Жозе Ша — Ельабдельауї (Торосідіс), Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч, Леонардо Кутріс — Маді Камара (Натхо), Ґільєрме — Ахмед Хассан (Фортуніс)  — Поденсе, Міґель Ґерреро, Хрістодулопулос (Жіль Діаш)

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    Тренер «Олімпіакоса» Педру Мартінш. Фото - twitter «Олімпіакоса»

    Зауважимо, що контракт Педру Мартінша з «Олімпіакосом» чинний до червня 2020 року. Втім, сказати, що португалець може почуватися спокійно, навряд чи можна. Гарячковість власників «Олімпіакоса» загальновідома і ще не гарантія, що вони після дострокового фіаско у внутрішньому чемпіонаті стерплять ранній виліт з Ліги Європи. Тому зрозуміло, що «Олімпіакос» у зустрічі з «Динамо» захоче перемогти. Тільки чи погодиться з цими прагненнями наша команда?

    Іван Вербицький, «Главком»

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