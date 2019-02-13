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    Київське «Динамо» увійшло до 20-ки «найміфічніших клубів» в історії футболу

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    Найзірковіші часи київського &laquo;Динамо&raquo; припали на 1975 рік - Київське «Динамо» увійшло до 20-ки «найміфічніших клубів» в історії футболу
    Найзірковіші часи київського «Динамо» припали на 1975 рік
    Журнал «Старт»

    Цікавий рейтинг від французького видання «France Football»

    Французьке видання «France Football» оприлюднило нехай і суб’єктивний, складений вочевидь на основі вражень працівників редакції, проте дуже цікавий рейтинг «Найміфічніших клубів світу».

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    До цього списку увійшла 21-на команда, історія яких не може залишити байдужим. Навколо цих клубів є особлива аура, національний культ, культура вболівання тощо.

    На 17-му місці в цьому рейтингу — 13-разові чемпіони СССР, 15-разові чемпіони України київське «Динамо».

    Ось повний список «Найміфічніших клубів в історії футболу» за версією «France Football»

    1. «Аякс» (Амстердам, Нідерланди)
    2. «Реал»  (Мадрид, Іспанія)
    3. «Ліверпуль» (Англія)
    4. «Манчестер Юнайтед» (Англія)
    5. «Бока Хуніорс» (Буенос-Айрес, Аргентина)
    6. «Барселона» (Іспанія)
    7. «Сантос» (Сан-Паулу, Бразилія)
    8. «Бенфіка» (Лісабон, Португалія)
    9. «Ювентус» (Турин, Італія)
    10. «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія)
    11. «Мілан» (Італія)
    12. «Інтер» (Мілан, Італія)
    13. «Рівер Плейт» (Буенос-Айрес, Аргентина)
    14. «Баварія» (Мюнхен, Німеччина)
    15. «Гонвед» (Угорщина)
    16. «Нью-Йорк Космос» (США)
    17. «Динамо» (Київ, Україна)
    18. «Торіно» (Італія)
    19. «Арсенал» (Лондон, Англія)
    20. «Црвена Звезда» (Белград, Сербія)
    21. «Сент-Етьєнн» (Франція)

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