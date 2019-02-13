Київське «Динамо» увійшло до 20-ки «найміфічніших клубів» в історії футболу
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Цікавий рейтинг від французького видання «France Football»
Французьке видання «France Football» оприлюднило нехай і суб’єктивний, складений вочевидь на основі вражень працівників редакції, проте дуже цікавий рейтинг «Найміфічніших клубів світу».
До цього списку увійшла 21-на команда, історія яких не може залишити байдужим. Навколо цих клубів є особлива аура, національний культ, культура вболівання тощо.
На 17-му місці в цьому рейтингу — 13-разові чемпіони СССР, 15-разові чемпіони України київське «Динамо».
Ось повний список «Найміфічніших клубів в історії футболу» за версією «France Football»
1. «Аякс» (Амстердам, Нідерланди)
2. «Реал» (Мадрид, Іспанія)
3. «Ліверпуль» (Англія)
4. «Манчестер Юнайтед» (Англія)
5. «Бока Хуніорс» (Буенос-Айрес, Аргентина)
6. «Барселона» (Іспанія)
7. «Сантос» (Сан-Паулу, Бразилія)
8. «Бенфіка» (Лісабон, Португалія)
9. «Ювентус» (Турин, Італія)
10. «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія)
11. «Мілан» (Італія)
12. «Інтер» (Мілан, Італія)
13. «Рівер Плейт» (Буенос-Айрес, Аргентина)
14. «Баварія» (Мюнхен, Німеччина)
15. «Гонвед» (Угорщина)
16. «Нью-Йорк Космос» (США)
17. «Динамо» (Київ, Україна)
18. «Торіно» (Італія)
19. «Арсенал» (Лондон, Англія)
20. «Црвена Звезда» (Белград, Сербія)
21. «Сент-Етьєнн» (Франція)