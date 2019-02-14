«Тоттнем Готспур» знищив «Боруссію» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



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«Тоттнем Готспур»практично зняв питання виходу в чвертьфінал dhnet.be

Героєм зустрічі став бельгієць Ян Вертонґен

Футболісти англійського «Тоттнем Готспур» виграли перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у дортмундської «Боруссії».

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 3:0

Голи: 1:0 — Сон Гин-Мін (47). 2:0 — Вертонґен (83). 3:0 — Фернандо Льоренте (86)

«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Давінсон Санчес, Фойт, Айдервейрельд — Ор’є, Мусса Сіссоко, Вінкс, Вертонґен — Крістіан Еріксен — Сон Гин-Мін, Лукас (Фернандо Льоренте, 84). Тренер — Мауріціо Покеттіно

«Боруссія»: Бюркі — Ашраф Гакімі, Омер Топрак, Абду Діалло, Заґаду (Шмельцер, 77) — Аксель Вітсель, Томас Ділейні — Джейдон Санчо (Рафаел Ґеррейру, 88), Махмуд Дауд, Пулішіч (Бруун-Ларсен, 87) — Ґотце (к). Тренер — Люсьєн Фавр

Суддя: Лаос (Іспанія)

Попередження: Ор’є (12) — Томас Ділейні (54)

13 лютого. Лондон. Стадіон «Вемблі»

Перший тайм поєдинку був загалом рівним. Команди грали обережно і гостроти поруч з обома ворітьми було обмаль. Щоправда, трохи небезпечнішими виглядали нечасті контрвипади гостей. А наприкінці першого тайму оборонець «Боруссії» Дан-Аксель Заґаду після подачі кутового навіть гарно пробив головою, але його земляк Уґо Льоріс із цим ударом впорався.

Втім, на самому старті другого тайму оборонці «Боруссії» провалилися на власному правому краї, дали змогу Янові Вертонґену виконати навіс, а все інше — справа техніки. Бельгієць подав ідеально. Настільки, що Сон Гин-Мін, підставляючи ногу для удару метрів з семи, ще й міг обирати напрям — 1:0.

А другий м’яч після не менш витонченої діагональної передачі від Сержа Ор’є наприкінці зустрічі забив вже сам Ян Вертонґен.

«Шпори» не дали деморалізованим дортмундцям прийти до тями і через три хвилини забили втретє: Крістіан Еріксен подав кутовий, а Фернандо Льоренте, котрий за мить до того вийшов на заміну, чи не першим дотиком підрізав м’яч головою в сітку — 3:0.

Повторний матч команди зіграють 5 березня у Дортмунді.





