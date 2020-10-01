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    Федерація баскетболу України стягнула з гравців штрафи за бійку в неофіційному матчі

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    Максим Сандул, перевіряючи підборіддя Баден Джексона в неофіційному матчі, мабуть, не очікував, що це коштуватиме 20 тисяч гривень і трьох матчів дисквалфікації - Федерація баскетболу України стягнула з гравців штрафи за бійку в неофіційному матчі
    Максим Сандул, перевіряючи підборіддя Баден Джексона в неофіційному матчі, мабуть, не очікував, що це коштуватиме 20 тисяч гривень і трьох матчів дисквалфікації
    Світлина - Федерація баскетболу України

    Є сумніви, чи компетентна ФБУ приймати такі рішення

    Директорат чемпіонату України з баскетболу покарав гравців клубів Суперліги «Одеса» і «Тернопіль», які влаштували бійку під час товариської зустрічі. У складі одеситів покарано двох баскетболісті, у складі тернополян – трьох.

    У лавах одеситів покарані два американських легіонери Баден Джаксен і Рамел Браун. Обох зобов’язують «сплатити обов’язковий грошовий внесок на користь Федерації баскетболу України» в розмірі 20 000 гривень, а Джаксен до того ще й отримав дискваліфікацію на три наступні гри офіційних змагань ФБУ.

    Так само по 20 тисяч гривень штрафу заплатять троє гравців «Тернополя». Мова про Максима Сандула, Андрія Агафонова і Олександра Тищенка. При цьому Максим отримав три матчеву дискваліфікацію.

    На сайті ФБУ зазначається, що гравці будуть допущені до участі в змаганнях лише після відбуття покарання та сплати вищезазначених внесків.

    Також ФБУ порадила «Одесі» та «Тернополю» звернути увагу на положення правил проведення чемпіонату та Кубка України з баскетболу, якими «передбачені значно жорсткіші санкції за аналогічні порушення, вчинені під час офіційних матчів».

    Щоправда, ФБУ не уточнювала, згідно з яким положенням правил вона карає гравців за порушення в неофіційних поєдинках.

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    санкції баскетбол БК Тернопіль Андрій Агафонов Максим Сандул БК Одеса Федерація баскетболу України Олександр Тищенко Рамел Браун Баден Джаксен
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