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    Новини

    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Андрій Агафонов (у зеленій формі) поступово прилаштовується до нової команди - Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Андрій Агафонов (у зеленій формі) поступово прилаштовується до нової команди
    Світлина - Іван Вербицький

    «Київ-Баскет» довів, що буде фаворитом, але «Тернопіль» дав бій

    13-14 вересня на паркеті київського спорткомплексу «Венето» «Київ-Баскет» у контрольних матчах двічі переміг новачків елітного дивізіону «Тернопіль».

    Проте сказати, що перемоги далися фаворитам легко, не можна. Фактично, зламати опір «Тернополя» киянам вдавалося лише в заключних чвертях кожного з матчів. При цьому в першій зустрічі тернополяни у першій половині втратили одного з лідерів команди Олександра Кольченка, який не зумів відновитися після поштовху в спину від значно габаритнішого Владислава Коренюка, не дограв першої гри і взагалі не грав у другій. При цьому сам Олександр відзначив, що загалом з ним усе гаразд, після повернення до Тернополя він відновить тренування й сподівається вийти на майданчик у наступних контрольних матчах проти «Прометея» в Кам’янському.

    Другий матч «Тернопіль» догравав без тренера Дмитра Забірченка. Отримавши другий технічний фол за суперечки з арбітрами, Дмитро змушений був додивлятися матч із трибуни, в компанії дружини. Грою команди в цьому відрізку керував помічник Ігор Білоус.

    «Київ-Баскет» — «Тернопіль» - 88:78 (15:22, 25:19, 25:17, 23:20)

    «Київ-Баскет»: Брюс Мессі (12 + 5 передач), Павло Крутоус (11 + 4 передачі), Артем Ковальов (9), Майкл Джейкобсон (6 + 5 підбирань), Коренюк (13 + 7 підбирань) – старт; Мішула (16), Сергій Павлов (14 + 11 підбирань), Богдан Близнюк (7 + 6 підбирань + 6 передач), Сахнюк, Олександр Сидорук, Іво ван Тамм. Тренер – Айнарс Баґатскіс

    «Тернопіль»: Едрієн Боуї (9 + 8 передач + 3 підбирання), Керрінґтон Ворд (17 + 6 підбирань), Олександр Тищенко (9), Кольченко (8 + 5 підбирань), Сандул (4) – старт; Кальниченко (11), Юґба (9 + 4 підбирання + 3 передачі), Головчик (6), Буренко (5 + 6 передач + 4 підбирань), Агафонов (4), Кирило Подковиров. Тренер – Дмитро Забірченко

    13 вересня. Київ. Спорткомплекс «Венето»

    «Київ-Баскет» — «Тернопіль» - 97:88 (23:23, 23:24, 23:23, 28:18)

    «Київ-Баскет»: Брюс Мессі (15 + 5 передач), Сахнюк (2), Артем Ковальов (12 + 4 підбирання + 4 передачі), Богдан Близнюк (5 + 5 підбирань + 4 передачі), Майкл Джейкобсон (14 + 9 підбирань + 3 перехоплення) – старт; Мішула (16 + 4 передачі), Коренюк, Сергій Павлов (17 + 5 підбирань – 3 втрати), Павло Крутоус (13), Олександр Сидорук (3), Іво ван Тамм. Тренер – Айнарс Баґатскіс

    «Тернопіль»: Едрієн Боуї (15 + 5 передач), Головчик, Керрінґтон Ворд (11 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Олександр Тищенко (11), Агафонов (6 – 3 втрати) – старт; Кальниченко (13), Юґба (17 + 7 підбирань – 3 втрати), Буренко (11), Сандул (3), Кирило Подковиров, Владлен Бережний (1). Тренер – Дмитро Забірченко

    14 вересня. Київ. Спорткомплекс «Венето»

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    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    Світлина - Іван Вербицький

    Після чотирьох проведених контрольних поєдинків (перемога над «Черкаськими Мавпами» і поразки від «Хіміка» та «Київ-Баскета») Дмитро Забірченко підвів «Главкому» короткі підсумки цього відрізку.

    «Ми почали грати через тиждень після тренувань у залі, - каже тренер. – Половина з цих тренувань були «кидковими», бо гравці мали відчути кидок. Матчі показали, що те, що награємо, вже поступово проглядається. Але помітне й нерозуміння між гравцями. Є проблеми в обороні, над якими треба працювати. Позитив є. Та й взагалі, було б недобре, якби свій максимум ми продемонстрували вже в передсезонній грі. Мені потішило, що в другому матчі з «Київ-Баскетом» почали спрацьовувати окремі комбінації, гравці почали сміливіше діяти в нападі й підстраховувати одне одного. Не всі, звісно, але тим не менш. Але miscommunication, нерозуміння в обороні й атаці все ще помітні. Будемо це компенсовувати за рахунок наступних тренувань і матчів. Мене тішить, що як для даного етапу фізично команда готова добре. Кінцівки матчів з киянами ми програвали через втрату концентрації – не забили штрафні, дали суперникам підібрати на своєму кільці».

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    Олександр Кольченко баскетбол Ігор Білоус Олександр Мішула БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Дмитро Забірченко БК Тернопіль Павло Буренко Андрій Агафонов Павло Крутоус Максим Сандул Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Артем Ковальов Олександр Тищенко Аверейл Юґба Владлен Бережний Андрій Кальниченко Керрінґтон Ворд Едрієн Боуї Кирило Подковиров Дмитро Головчик Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк Євген Сахнюк Олександр Сидорук Іво ван Тамм
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