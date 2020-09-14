Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)

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«Київ-Баскет» довів, що буде фаворитом, але «Тернопіль» дав бій

13-14 вересня на паркеті київського спорткомплексу «Венето» «Київ-Баскет» у контрольних матчах двічі переміг новачків елітного дивізіону «Тернопіль».

Проте сказати, що перемоги далися фаворитам легко, не можна. Фактично, зламати опір «Тернополя» киянам вдавалося лише в заключних чвертях кожного з матчів. При цьому в першій зустрічі тернополяни у першій половині втратили одного з лідерів команди Олександра Кольченка, який не зумів відновитися після поштовху в спину від значно габаритнішого Владислава Коренюка, не дограв першої гри і взагалі не грав у другій. При цьому сам Олександр відзначив, що загалом з ним усе гаразд, після повернення до Тернополя він відновить тренування й сподівається вийти на майданчик у наступних контрольних матчах проти «Прометея» в Кам’янському.

Другий матч «Тернопіль» догравав без тренера Дмитра Забірченка. Отримавши другий технічний фол за суперечки з арбітрами, Дмитро змушений був додивлятися матч із трибуни, в компанії дружини. Грою команди в цьому відрізку керував помічник Ігор Білоус.

«Київ-Баскет» — «Тернопіль» - 88:78 (15:22, 25:19, 25:17, 23:20)

«Київ-Баскет»: Брюс Мессі (12 + 5 передач), Павло Крутоус (11 + 4 передачі), Артем Ковальов (9), Майкл Джейкобсон (6 + 5 підбирань), Коренюк (13 + 7 підбирань) – старт; Мішула (16), Сергій Павлов (14 + 11 підбирань), Богдан Близнюк (7 + 6 підбирань + 6 передач), Сахнюк, Олександр Сидорук, Іво ван Тамм. Тренер – Айнарс Баґатскіс

«Тернопіль»: Едрієн Боуї (9 + 8 передач + 3 підбирання), Керрінґтон Ворд (17 + 6 підбирань), Олександр Тищенко (9), Кольченко (8 + 5 підбирань), Сандул (4) – старт; Кальниченко (11), Юґба (9 + 4 підбирання + 3 передачі), Головчик (6), Буренко (5 + 6 передач + 4 підбирань), Агафонов (4), Кирило Подковиров. Тренер – Дмитро Забірченко

13 вересня. Київ. Спорткомплекс «Венето»

«Київ-Баскет» — «Тернопіль» - 97:88 (23:23, 23:24, 23:23, 28:18)

«Київ-Баскет»: Брюс Мессі (15 + 5 передач), Сахнюк (2), Артем Ковальов (12 + 4 підбирання + 4 передачі), Богдан Близнюк (5 + 5 підбирань + 4 передачі), Майкл Джейкобсон (14 + 9 підбирань + 3 перехоплення) – старт; Мішула (16 + 4 передачі), Коренюк, Сергій Павлов (17 + 5 підбирань – 3 втрати), Павло Крутоус (13), Олександр Сидорук (3), Іво ван Тамм. Тренер – Айнарс Баґатскіс

«Тернопіль»: Едрієн Боуї (15 + 5 передач), Головчик, Керрінґтон Ворд (11 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Олександр Тищенко (11), Агафонов (6 – 3 втрати) – старт; Кальниченко (13), Юґба (17 + 7 підбирань – 3 втрати), Буренко (11), Сандул (3), Кирило Подковиров, Владлен Бережний (1). Тренер – Дмитро Забірченко

14 вересня. Київ. Спорткомплекс «Венето»

Після чотирьох проведених контрольних поєдинків (перемога над «Черкаськими Мавпами» і поразки від «Хіміка» та «Київ-Баскета») Дмитро Забірченко підвів «Главкому» короткі підсумки цього відрізку.

«Ми почали грати через тиждень після тренувань у залі, - каже тренер. – Половина з цих тренувань були «кидковими», бо гравці мали відчути кидок. Матчі показали, що те, що награємо, вже поступово проглядається. Але помітне й нерозуміння між гравцями. Є проблеми в обороні, над якими треба працювати. Позитив є. Та й взагалі, було б недобре, якби свій максимум ми продемонстрували вже в передсезонній грі. Мені потішило, що в другому матчі з «Київ-Баскетом» почали спрацьовувати окремі комбінації, гравці почали сміливіше діяти в нападі й підстраховувати одне одного. Не всі, звісно, але тим не менш. Але miscommunication, нерозуміння в обороні й атаці все ще помітні. Будемо це компенсовувати за рахунок наступних тренувань і матчів. Мене тішить, що як для даного етапу фізично команда готова добре. Кінцівки матчів з киянами ми програвали через втрату концентрації – не забили штрафні, дали суперникам підібрати на своєму кільці».